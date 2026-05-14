Cihanbeyli bir yatırıma daha kavuştu

Cihanbeyli Belediye Başkanı Dr. Fırat Kızılkaya, ilçeye yatırım yapmaya devam ettiklerini söyledi. Başkan Kızılkaya ilçeye kazandırılan Asfalt Plenti Tesissine yeni aldıkları 60 tonluk yeni tank ile kapasitenin artırıldığını duyurdu. Kızılkaya açıklamasında şu ifadelere yer verdi; “Sıfır kilometre 21 adet yeni araçlarımızın ardından, Asfalt Plenti Tesisimize kazandırdığımız 60 tonluk yeni tank ile üretim kapasitemizi daha da güçlendirdik. Cihanbeyli’miz için durmadan çalışıyor, üretiyor ve hizmet yolunda yatırımlarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Daha güçlü altyapı, daha hızlı hizmet ve daha modern bir Cihanbeyli için çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Cihanbeyli’mize hayırlı olsun.”