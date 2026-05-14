Cihanbeyli bir yatırıma daha kavuştu

Cihanbeyli Belediye Başkanı Dr. Fırat Kızılkaya, yaptığı yazılı açıklamada, ilçeye kazandırılan Asfalt Plenti Tesissine yeni aldıkları 60 tonluk yeni tank ile kapasitenin artırıldığını duyurdu.

Cihanbeyli bir yatırıma daha kavuştu
Şerife KayaEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Cihanbeyli Belediye Başkanı Dr. Fırat Kızılkaya, ilçeye yatırım yapmaya devam ettiklerini söyledi. Başkan Kızılkaya ilçeye kazandırılan Asfalt Plenti Tesissine yeni aldıkları 60 tonluk yeni tank ile kapasitenin artırıldığını duyurdu. Kızılkaya açıklamasında şu ifadelere yer verdi; “Sıfır kilometre 21 adet yeni araçlarımızın ardından, Asfalt Plenti Tesisimize kazandırdığımız 60 tonluk yeni tank ile üretim kapasitemizi daha da güçlendirdik.  Cihanbeyli’miz için durmadan çalışıyor, üretiyor ve hizmet yolunda yatırımlarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Daha güçlü altyapı, daha hızlı hizmet ve daha modern bir Cihanbeyli için çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Cihanbeyli’mize hayırlı olsun.” 

 

Şerife Kaya

Bakmadan Geçme

Konya'da tarlayı pelikanlar bastı! İşte o anlar
Konya'da tarlayı pelikanlar bastı! İşte o anlar
'Özellerin' gözünden Karatay objektiflere böyle yansıdı
‘Özellerin’ gözünden Karatay objektiflere böyle yansıdı
Konya'da çöpten çıkan sanat eserleri!
Konya'da çöpten çıkan sanat eserleri!
Konya dahil 23 ilde uyuşturucu zincirine büyük darbe! 402 gözaltı
Konya dahil 23 ilde uyuşturucu zincirine büyük darbe! 402 gözaltı
Konya'da can pazarı! Yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı
Konya'da can pazarı! Yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı
Konya'da kaçak avın faturası ağır oldu!
Konya'da kaçak avın faturası ağır oldu!