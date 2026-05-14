KTÜN'deki pazarda ödüller sahiplerini buldu

Konya Teknik Üniversitesinde düzenlenen Mühendislik Öğrenci Proje Pazarı’nda ödüller sahiplerini buldu. Mühendislik fakültelerinde öğrenim gören lisans öğrencilerinin projelerinin sergilendiği organizasyonda, projeler 4 farklı tema kapsamında değerlendirildi. Farklı üniversitelerden toplam 126 projenin yer aldığı yarışma yoğun ilgi gördü.

Dereceye giren projeler şu şekilde: “Bilgi, bilişim, yazılım ve yapay zeka teknolojileri” alanında Prof. Dr. Rahime Ceylan’ında danışmanlığını yaptığı, öğrenci Mete Can Yaşar tarafından hazırlanan “Jetson Nano ile İleri Deri Lezyonlarını Tespit Eden Akıllı Sistem Tasarımı” projesi birinci olurken “Makine, Elektronik, Savunma Sanayii ve Uzay Teknolojileri” alanında proje danışmanı Prof. Dr. Akif Durdu ve öğrenci Beyza Nur Yağcı tarafından hazırlanan “Ros ve Pid Tabanlı Sekiz Motorlu Otonom Su Altı Aracının Kontrolü ve Stabilizasyonu” isimli proje birincilik ödülünü aldı.

Birincilik ödülüne layık görülen bir diğer proje ise “İklim Değişikliği, Verimlilik, Sürdürülebilirlik, Enerji ve Çevre Teknolojileri” tematik alanında Doç. Dr. Çisem Kırbıyık Kurukavak’ın danışmanlığını yaptığı ve öğrenci Doğa Yüce tarafından hazırlanan “Karbon Kuantum Noktalar ile Floresans Sönümlemeye Dayalı Ultra Hızlı Pestisit Tayini” olurken “Yer Bilimleri, İnşaat, Malzeme, Kimya Tekonolojileri ve İş Sağlığı Güvenliği” alanında ise birincilik ödülünü Prof. Dr. Mustafa Karaman’ın danışmanlığını yaptığı ve öğrencileri Tuana Gümüş ve Berfin Batur’un hazırladığı “Su Altı Elektronik Sistemlerinde Parylene Kaplama Korozyon Önleme” isimli proje aldı.

Ödül töreninin gerçekleştirildiği yarışmanın son günü, çeşitli etkinlikler, konserler ve oyunlarla son buldu. Haber Merkezi