Bozkır'da gençlere özel söyleşi

Bozkır İlçe Müftülüğü tarafından gençlere yönelik düzenlenen “Gençlerle Söyleşi” programında, Yalıhüyük İlçe Müftüsü Enes Sayar gençlerle bir araya geldi. Müftülük Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen programda “Hadisler rehberliğinde zamanın sonuna yolculuk: Kıyamet Alametleri” konusu ele alındı.

Söyleşide gençlere hitap eden Sayar, kıyamet alametleri konusunda hadislerde yer alan bilgileri aktararak bu konunun korkudan ziyade bilinç, sorumluluk ve manevi hazırlık açısından değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Ahir zamanla ilgili hadislerin Müslümanlara ibret ve ders niteliği taşıdığını belirten Sayar, gençlerin dini bilgileri güvenilir kaynaklardan öğrenmesinin önemine dikkat çekti.

Program boyunca gençlerin ilgiyle takip ettiği söyleşide; dünyanın geçiciliği, ahiret bilinci, iman, ahlak ve ibadet hayatının önemi üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. Katılımcı gençler merak ettikleri soruları yöneltme fırsatı bulurken, Sayar soruları samimiyetle cevaplayarak gençlerle interaktif bir sohbet gerçekleştirdi. Program sonunda kısa bir değerlendirme yapan Sayar, gençlerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, manevi değerlerle yetişen bilinçli bir gençliğin toplumun geleceği açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Programa katılım sağlayan tüm gençlere ve emeği geçen görevlilere teşekkür edilirken, Bozkır İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen gençlik buluşmalarının önümüzdeki süreçte de devam edeceği belirtildi.