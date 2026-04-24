  Konya'yı sarsan küçük Yıldırım cinayetinde müebbet istemi

Konya'yı sarsan küçük Yıldırım cinayetinde müebbet istemi

Konya'da çıkan silahlı kavgada sokakta oynayan 5 yaşındaki Yıldırım Kaçın hayatını kaybetmişti. Sanıkların müebbet hapsi istendi.

Anadolu Ajansı
Haberin Özeti

  • Sanıklar Ferhat U. ve Doğukan İ. hakkında, Yıldırım Kaçın'ı "olası kasıtla kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istendi.
  • İddianamede sanıklar, yaralananlara yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından da çeşitli hapis cezalarıyla yargılanacak.

İki kişinin yaralanması, bir çocuğun hayatını kaybetmesine ilişkin hazırlanan ve Konya 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede kamera görüntüleri, olay yeri inceleme bulguları, kriminal uzmanlık, otopsi, dijital inceleme ve adli raporlar, emsal kararlar, sanık Ferhat U. ile Doğukan İ'nin ifadelerine yer verildi.

Sanıklar Ferhat U. ve Doğukan İ. hakkında müebbet hapsin yanı sıra, kasten öldürmeye teşebbüs ve ruhsatsız silah taşıma suçlarından onlarca yıla kadar hapis cezası talep ediliyor

Sanıkların olay yerine uyuşturucu satın almak için geldiklerine ve mahalle sakinleriyle aralarında tartışma çıktığına yer verilen iddianamede, sanıkların silahla 2 kişiyi tıbbi müdahaleyle giderilebilir şekilde yaralayıp kaçtıkları belirtildi.

Konya Karatay'da uyuşturucu alımı sırasında çıkan kavgada kaçarken geriye doğru ateş eden sanıkların, sokaktaki 5 yaşındaki bir çocuğun ölümüne neden olduğu vurgulandı.

Müştekilere yönelik de kasıtları öldürmek

Sanıkların 5 yaşındaki çocuğun ölümüne neden oldukları aktarılan iddianamede, şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"Sanıkların iki müştekiye karşı kasten öldürmeye teşebbüs suçunu işledikleri, kaçtıkları bölgeden geriye doğru ateş ettikleri sırada, sokaktaki maktul Yıldırım Kaçın isimli çocuğun kimin silahından çıktığı belli edilemeyen mermi çekirdeğinin isabet edip ölmesi nedeniyle ayrı ayrı olası kasıtla çocuğu kasten öldürme suçunu müşterek fail sıfatıyla işledikleri anlaşılmıştır. Müştekilere yönelik de kasıtlarının öldürmek olup mağdur sayısınca ayrı ayrı öldürmeye teşebbüs suçlarını işledikleri, sanıkların ayrı ayrı, ruhsatsız ateşli silahlarla, mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma suçunu işledikleri anlaşılmıştır."

Sanıklar Ferhat U. ve Doğukan İ. hakkında "olası kasıtla çocuğu kasten öldürme" suçundan müebbet hapis istendi.

Sanıklardan Ferhat U. hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs"ten 45 yıldan 75 yıla kadar, Doğukan İ. hakkında ise 27 yıldan 45 yıla kadar hapis cezası istenirken her iki sanık hakkında "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma"dan 2'şer yıldan 4'er yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Ferhat U. ile Doğukan İ'nin, Merkez Karatay ilçesi Şemsi Tebrizi Mahallesi Baba Sultan Sokağı'nda 5 Ekim 2025'te, çıkan silahlı kavgada Nedim K. ve Ali T. ile bu kişilerin akrabası olduğu öğrenilen Y.K'yi (5) yaraladığı iddia edilmiş, çocuk kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

