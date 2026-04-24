Konyaspor'a tribün cezası verildi

Yeşil-beyazlılar, Antalyaspor maçında yaşanan olaylar nedeniyle 220 bin TL para cezasına çarptırıldı. Yeşil-beyazlı taraftarlar ise 2 deplasman maçında yerini alamayacak

Konyaspor'a tribün cezası verildi
Haber Merkezi
Haber MerkeziEditöryal
TAKİP ET Google News ile Takip Et

TÜMOSAN Konyaspor, Antalyaspor deplasmanında yaşanan “saha olayları” ve “çirkin tezahürat” nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 220 bin TL para cezasına çarptırıldı. Ayrıca belirli tribündeki taraftarlara deplasman yasağı getirildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), 23 Nisan 2026 tarihli toplantısında aldığı kararları açıkladı. Kurul, 17 Nisan 2026 tarihinde oynanan Antalyaspor-Konyaspor karşılaşmasında yaşanan olaylar nedeniyle yeşil-beyazlı kulübe ceza verdi.

PFDK, Konyaspor taraftarlarının neden olduğu “saha olayları” sebebiyle kulübe 220 bin TL para cezası uygulanmasına karar verdi. Ayrıca aynı karşılaşmada yaşanan “çirkin ve kötü tezahürat” nedeniyle, her iki ihlal kapsamında Güney Misafir 1. Kat Tribün B1 blokta yer alan taraftarların elektronik bilet kartlarının bloke edilmesini kararlaştırdı. Buna göre söz konusu yeşil-beyazlı taraftarlar, Konyaspor’un deplasmanda oynayacağı iki Süper Lig karşılaşmasında tribündeki yerini alamayacak. Cezanın Türkiye Kupası maçında geçerli olmadığı bildirildi. 

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

