Konyaspor toplanıyor! Rota Trabzonspor
Yeşil-beyazlılar, 2 günlük iznin ardından bugün saat 17.30'da yapacağı idmanla Trabzonspor maçının hazırlıklarını başlayacak
Tümosan Konyaspor’da Türkiye Kupası’nda oynanan Fenerbahçe maçının ardından verilen 2 günlük izin sona erdi. Yeşil-beyazlı temsilcimiz, Süper Lig’in 31. haftasında zirve takipçilerinden Trabzonspor’u konuk edecek. Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe’yi eleyerek beşinci kez yarı final bileti alan Anadolu Kartalı, bu maçın ardından 2 gün dinlendi. Konyaspor, bugün saat 17.30’da Kayacık Tesislerinde toplanacak ve Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde yapacağı idmanla Trabzonspor maçının hazırlıklarına başlayacak. Ligde son 6 maçını kaybetmeyen ve iyi bir çıkış yakalayan yeşil-beyazlılar, Trabzonspor virajını da kayıpsız geçerek üst sıralara doğru tırmanışını sürdürmeyi amaçlıyor.