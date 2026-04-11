Konya'nın bu mahallelerinde elektrik olmayacak! 11 Nisan Pazar

Konya'nın merkez ilçelerinde yaşanacak olan elektrik kesintileri:

SELÇUKLU'DA YAŞANACAK KESİNTİLER 12.04.2026 09:00 - 12.04.2026 17:00 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile KONYA SELÇUKLU AKADEMİ MAHALLESİ GÜRBULUT Sokak KONYA SELÇUKLU AKADEMİ MAHALLESİ MERAMŞAH Caddesi KONYA SELÇUKLU ARDIÇLI MAHALLESİ ARDIÇLI YAYLASI Caddesi KONYA SELÇUKLU ARDIÇLI MAHALLESİ GÜRBULUT Sokak KONYA SELÇUKLU BEYHEKİM MAHALLESİ YENİ İSTANBUL Caddesi 12.04.2026 10:00 - 12.04.2026 17:00 tarihleri arasında Kapsamlı Bakım nedeni ile KONYA SELÇUKLU HOROZLUHAN MAHALLESİ CEYLANDERE Sokak KONYA SELÇUKLU HOROZLUHAN MAHALLESİ MANSURLU Sokak KONYA SELÇUKLU HOROZLUHAN MAHALLESİ SARAYCIK Sokak