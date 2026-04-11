  • Konya'nın bu mahallelerinde elektrik olmayacak! 11 Nisan Pazar

Meram Elektrik Dağıtım Şirketi (MEDAŞ) üzerinden alınan bilgilere göre, 11 Nisan Pazar günü planlı elektrik kesintisi yaşayacak. Merkez ilçelerdeki elektrik kesintisine uğrayacak mahalle, sokak ve saatleri belli oldu. İşte detaylar..

Şerife KayaEditör
Konya'nın merkez ilçelerinde yaşanacak olan elektrik kesintileri:

SELÇUKLU'DA YAŞANACAK KESİNTİLER  

12.04.2026 09:00 - 12.04.2026 17:00 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile
KONYASELÇUKLUAKADEMİ MAHALLESİGÜRBULUT Sokak 
KONYASELÇUKLUAKADEMİ MAHALLESİMERAMŞAH Caddesi 
KONYASELÇUKLUARDIÇLI MAHALLESİARDIÇLI YAYLASI Caddesi 
KONYASELÇUKLUARDIÇLI MAHALLESİGÜRBULUT Sokak 
KONYASELÇUKLUBEYHEKİM MAHALLESİYENİ İSTANBUL Caddesi 
12.04.2026 10:00 - 12.04.2026 17:00 tarihleri arasında Kapsamlı Bakım nedeni ile
KONYASELÇUKLUHOROZLUHAN MAHALLESİCEYLANDERE Sokak 
KONYASELÇUKLUHOROZLUHAN MAHALLESİMANSURLU Sokak 
KONYASELÇUKLUHOROZLUHAN MAHALLESİSARAYCIK Sokak 

KARATAY'DA YAŞANACAK KESİNTİLER

12.04.2026 10:00 - 12.04.2026 15:00 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile
KONYAKARATAYFEVZİÇAKMAK MAHALLESİ10467. Sokak 
KONYAKARATAYFEVZİÇAKMAK MAHALLESİ10781. Sokak 
KONYAKARATAYFEVZİÇAKMAK MAHALLESİADANA ÇEVRE YOLU Caddesi 
12.04.2026 11:00 - 12.04.2026 14:30 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile
KONYAKARATAYFEVZİÇAKMAK MAHALLESİADANA ÇEVRE YOLU Caddesi 
KONYAKARATAYFEVZİÇAKMAK MAHALLESİSEDİRLER Caddesi 
KONYAKARATAYFEVZİÇAKMAK MAHALLESİŞEHİT HASAN ÇİÇEK SOKAK Sokak 
KONYAKARATAYFEVZİÇAKMAK MAHALLESİŞEHİT MUSTAFA DEVECİ SOKAK Sokak 
KONYAKARATAYYEDİLER MAHALLESİKEÇECİLER Caddesi 
12.04.2026 12:00 - 12.04.2026 16:00 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile
KONYAKARATAYOBRUK MAHALLESİ21335. Sokak 
KONYAKARATAYOBRUK MAHALLESİ22706. Sokak 
KONYAKARATAYOBRUK MAHALLESİ22708. Sokak 
KONYAKARATAYOBRUK MAHALLESİ22709. Sokak 
KONYAKARATAYOBRUK MAHALLESİOBRUK Caddesi 
KONYAKARATAYYAVŞANKUYU MAHALLESİ21358. Sokak 
KONYAKARATAYYAVŞANKUYU MAHALLESİ21360. Sokak 
KONYAKARATAYYAVŞANKUYU MAHALLESİ22713. SOKAK Sokak 
KONYAKARATAYYAVŞANKUYU MAHALLESİYAVŞANKUYU Caddesi 
12.04.2026 14:00 - 12.04.2026 19:00 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile
KONYAKARATAYBAŞAK MAHALLESİBUĞDAY Sokak 
KONYAKARATAYBAŞAK MAHALLESİGÜZELYUVA Sokak 
KONYAKARATAYBAŞAK MAHALLESİKONYA EREĞLİ Caddesi 
KONYAKARATAYBAŞAK MAHALLESİSARAYYOLU Sokak 
12.04.2026 17:00 - 12.04.2026 19:00 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile
KONYAKARATAYFEVZİÇAKMAK MAHALLESİ10816. SOKAK Sokak 

 

Konya'da İleri Seviye Siyakat Kursu başlıyor
