Konya'da yürekler ağza geldi! 3 yaşındaki çocuk pencereden düştü
Konya'nın Beyşehir ilçesinde yürekleri hoplatan olay meydana geldi.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde, pencereden dengesini kaybetmesi sonucu düşen 3 yaşındaki çocuk yaralandı.
Olay, Evsat Mahallesi'ndeki iki katlı bir evin ikinci katında meydana geldi. 3 yaşındaki A.C.C, açık olan pencereden dengesini kaybetmesi sonucu düşerek yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuğa ilk müdahale gerçekleştirildi. Müdahalenin ardından çocuk, ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.