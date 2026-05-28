  Konya'da dehşet saçmıştı! Annesinin sevgilisini vuran şüpheli adliyede

Konya'da tartıştığı Hacı Hasan Gökgöz'ü (55) tabancayla vurarak öldüren Hüseyin K., (21) adliyeye sevk edildi. Hüseyin K.'nin, annesinin sevgilisi olduğu öne sürülen Gökgöz'ü ilişkilerini onaylamadığı için öldürdüğü belirtildi.

DHA
Haberin Özeti

  • Konya'da 21 yaşındaki Hüseyin K., dün sabaha karşı annesinin sevgilisi olduğu öne sürülen 55 yaşındaki Hacı Hasan Gökgöz'ü tabancayla vurarak öldürdü.
  • Hüseyin K.'nin, annesinin babasından boşandıktan sonra Gökgöz ile ilişkisini onaylamadığı için tartıştığı ve cinayeti bu nedenle işlediği belirtildi.
  • Olayın ardından kaçan şüpheli Hüseyin K., öğle saatlerinde yakalanarak emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, dün saat 03.00 sıralarında Meram ilçesi Gödene Mahallesi’nde meydana geldi. Bir süre önce cezaevinden tahliye olan Hüseyin K., annesinin babasından boşandığını ve sevgilisiyle birlikte yaşadığını öğrendi. 

Konya'nın merkez Meram ilçesinde meydana gelen ve bir kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan silahlı kavganın ardından başlatılan adli süreç tamamlandı.

Bunun üzerine annesinin yaşadığı eve giden ve bu duruma itiraz eden Hüseyin K. ile annesinin sevgilisi olduğu öne sürülen Hacı Hasan Gökgöz, tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında Hüseyin K., tabancayla Hacı Hasan Gökgöz’e ateş etti. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan Hacı Hasan Gökgöz, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Gökgöz, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan şüpheli Hüseyin K., öğle saatlerinde yakalanarak Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’ne götürüldü. Emniyette işlemleri tamamlanan Hüseyin K., Konya Numune Hastanesi’ndeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. 

Geleceğin kadın pilotları Konya'da zorlu uçuşlara hazırlanıyor
