Konya'da nefes kesen kurtarma operasyonu!

Konya'nın Ereğli ilçesinde su kuyusuna düşen Feride Ballı (55) itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralı kadın hastaneye kaldırıldı.

Konya'da nefes kesen kurtarma operasyonu!
DHA
DHADemirören Haber Ajansı
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Haberin Özeti

  • Konya’nın Ereğli ilçesi Namık Kemal Mahallesi'nde 55 yaşındaki Feride Ballı, öğle saatlerinde boş bir su kuyusuna düşerek yaralandı.
  • Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, 1,5 saatlik çalışma sonucu Ballı'yı düştüğü kuyudan çıkardı.
  • Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Feride Ballı, sağlık ekiplerince Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, polisin soruşturması devam ediyor.

Olay, saat 12.00 sıralarında Ereğli ilçesi Namık Kemal Mahallesi’nde meydana geldi. Feride Ballı’nın boş su kuyusuna düştüğünü fark eden yakınları durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. 

Konya'da nefes kesen kurtarma operasyonu!

Konya'daki belediyeye 'ayrımcılık' cezası! Siyasi mobbinge uğradı
Bu Habere de Bak
Konya'daki belediyeye 'ayrımcılık' cezası! Siyasi mobbinge uğradı

Ballı, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin 1,5 saatlik çalışması sonucu düştüğü kuyudan çıkartıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinde oluşan düşmeye bağlı darbe sonucu yaralanan Ballı, sağlık ekipleri tarafından Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Konya'da nefes kesen kurtarma operasyonu!

Olayla ilgili polisin soruşturması sürüyor. 

Geleceğin kadın pilotları Konya'da zorlu uçuşlara hazırlanıyor
Bu Habere de Bak
Geleceğin kadın pilotları Konya'da zorlu uçuşlara hazırlanıyor
DHA

Bakmadan Geçme

Geleceğin kadın pilotları Konya'da zorlu uçuşlara hazırlanıyor
Geleceğin kadın pilotları Konya'da zorlu uçuşlara hazırlanıyor
Konya'daki 84 yaşındaki hasta tarihe geçti! Dünya çapında bir mucize
Konya'daki 84 yaşındaki hasta tarihe geçti! Dünya çapında bir mucize
Konya'da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 28 Mayıs Perşembe günü
Konya’da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 28 Mayıs Perşembe günü
Konya'da bugün kimler vefat etti? 27 Mayıs Çarşamba günü
Konya’da bugün kimler vefat etti? 27 Mayıs Çarşamba günü
Kurbanda bilenmeyen bıçaklar tehlike saçıyor
Kurbanda bilenmeyen bıçaklar tehlike saçıyor
Bakan Çiftçi Konya'da güvenlik güçlerinin bayramını kutladı
Bakan Çiftçi Konya’da güvenlik güçlerinin bayramını kutladı