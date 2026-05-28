Konya'da nefes kesen kurtarma operasyonu!
Konya'nın Ereğli ilçesinde su kuyusuna düşen Feride Ballı (55) itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralı kadın hastaneye kaldırıldı.
Olay, saat 12.00 sıralarında Ereğli ilçesi Namık Kemal Mahallesi’nde meydana geldi. Feride Ballı’nın boş su kuyusuna düştüğünü fark eden yakınları durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.
Ballı, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin 1,5 saatlik çalışması sonucu düştüğü kuyudan çıkartıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinde oluşan düşmeye bağlı darbe sonucu yaralanan Ballı, sağlık ekipleri tarafından Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Olayla ilgili polisin soruşturması sürüyor.