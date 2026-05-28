Geleceğin kadın pilotları Konya'da zorlu uçuşlara hazırlanıyor

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi pilotaj bölümünde eğitim alan kız öğrenciler, gökyüzündeki yerlerini almak için zorlu uçuş eğitimlerinden geçerek Türk havacılık sektörüne hazırlık yapıyor.

Anadolu Ajansı
Haberin Özeti

  • Adaylar, planör ve motorlu uçaklarla aldıkları eğitimlerle motor arızası gibi kritik acil durumlara karşı güvenli iniş kabiliyeti kazanıyor.
  • Beril Namver ve Sıla Can gibi kız öğrenciler, çocukluk hayallerini gerçekleştirerek zorlu eğitimlerle kadın pilot sayısını artırmanın gururunu yaşıyor.

Pilot olma hayaliyle üniversitenin Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Pilotaj Bölümünü tercih eden öğrenciler, yoğun teorik eğitimin yanı sıra planör, tek motorlu ve çok motorlu uçaklarla uygulamalı eğitim alıyor.

Bölümde eğitim gören 149 öğrencinin 43'ünü kız öğrenciler oluştururken, aday pilotlar daha öğrencilik yıllarında karşılaşabilecekleri en zor senaryolara karşı hazırlıklı yetiştiriliyor.

Konya'da gökyüzündeki yerlerini almak için gün sayan genç kadın pilot adayları, aldıkları zorlu ve disiplinli eğitimlerle Türk havacılık sektörünün geleceğine hazırlanıyor.

Eğitimlerin önemli aşamalarından birini oluşturan planör uçuşlarında pilot adayları, motorsuz hava araçlarını kontrol etmeyi öğreniyor.

Aday pilotlar bu eğitimlerle, uçak motorlarının devre dışı kalabileceği olağanüstü durumlarda hava aracını güvenli şekilde yönlendirme ve iniş gerçekleştirme kabiliyeti kazanıyor.

Yoğun teorik derslerin ardından uçuş pistine inen öğrenciler; planör, tek motorlu ve çok motorlu hava araçlarıyla uygulamalı uçuş süreçlerini başarıyla gerçekleştiriyor.

"Rüyalarımda hep uçtuğumu görürüm"

İkinci sınıf öğrencisi 21 yaşındaki Beril Namver,  küçüklükten bu yana en büyük hayalinin uçmak olduğunu söyledi.

Çocukluğunda 23 Nisan gösterisinde izlediği uçaklardan çok etkilendiğini vurgulayan Namver, gökyüzündeki özgürlük hissiyatının çok başka olduğunu dile getirdi.

Olası acil durumlarda uçak motorlarının tamamen devre dışı kalması senaryosuna karşı motorsuz planör uçuşları yapan adaylar, aracı güvenli şekilde yönlendirme kabiliyeti kazanıyor.

Meşakkatli ve disiplin gerektiren eğitim sürecinden geçerek, en riskli ve kritik durumlara hazırlıklı şekilde mesleki donanım kazandıklarını anlatan Namver, "Bir hava yolu şirketine girmek istiyorum. Gidebildiğim yere kadar da ilerlemeyi düşünüyorum. Uçmak mükemmel bir şey. Rüyalarımda hep uçtuğumu görürüm. Yani uçakla değil, kendim uçtuğumu görürüm. Onu yaşıyorum resmen. Herkesin yaşamasını isterim." diye konuştu.

İkinci sınıf öğrencisi 20 yaşındaki Sıla Can da Türk Yıldızları'ndan etkilenerek pilot olmaya karar verdiğini ifade etti.

Kadın pilot sayısının her geçen gün artmasının gurur verici bulduğuna değinen Can, "Olası bir acil durumunda o uçağı ben yönetiyorum. Ben varım sadece ve uçuyorum. Bu da çok profesyonel hissettiriyor. Bana duyulan güven, uçuşa tek başıma çıkmam, o trafiği yönetebilmem güzel bir duygu." dedi.

Çocukluk hayallerinin peşinden giderek gökyüzünde tek başlarına uçuş trafiğini yöneten genç pilotlar, aldıkları üst düzey sorumlulukla mesleki alanda büyük bir özgüven tazeliyor.

"Öğrencilikten beri bu disiplini onlara vermekle mükellefiz"

Uçuş öğretmeni Emre Yasdıman ise havacılığın ciddi disiplin gerektirdiğine dikkati çekti.

Öğrencilerin gün doğumundan batımına kadar uçuşlarının sürdüğünü belirten Yasdıman, "Yorgun olmamaları, sağlıklarına çok dikkat etmeleri gerekiyor. Bu eğitimlerde 100 saate yakın bir uçuşu kendi başlarına yapacaklar." dedi.

Öğrencilerin başarılarıyla ve uçuşlarıyla ön plana çıkma gayretine işaret eden Yasdıman, mezun olup hava yolu şirketlerinde mesleğe başlayanlarla da gurur duyduklarını kaydetti.

