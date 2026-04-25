  • Haberler
  • Konya
  • Konya'da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 25 Nisan Cumartesi günü

Konya'da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 25 Nisan Cumartesi günü

Konya' da yaşayan vatandaşlar için nöbetçi eczane bilgileri açıklandı. 25 Nisan Cumartesi günü, acil ilaç ihtiyacı olanlar için şehrin farklı ilçelerinde hizmet verecek nöbetçi eczaneler belli oldu. İşte nöbetçi eczaneler ve adresleri.

Konya'da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 25 Nisan Cumartesi günü
Ümmü Gülsüm DündarEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Konya'daki nöbetçi eczaneler;

1. BÖLGE (SELÇUKLU)    

VERESELİ NALÇACI BÜYÜK ECZANESİ        
            FERHUNİYE MH. AHMET HİLMİ NALÇACI CD. NO:26A-B SELÇUKLU
(HACI KEMAL ONSUN CAMİİ YANI)
0332 238 94 80


2. BÖLGE (SELÇUKLU)    

MURAT ECZANESİ            
            SELÇUK MAHALLESİ HARZAMİ SOKAK NO:6A SELÇUKLU
(ŞEKER LOKALİ ARKASI ŞEKER FAB. NİZAMİYE KARŞISI)
0332 323 04 33


3. BÖLGE (MERAM - SELÇUKLU)    

ERTÜRK ECZANESİ            
            AKŞEMSETTİN MAHALLESİ AKAY SOKAK ÖZASLAN SİTESİ NO:15A SELÇUKLU
(11 NOLU AKŞEMSETTİN SAĞLIK OCAĞI KARŞISI)
0332 247 07 41


4. BÖLGE (MERAM)    

BERNA ECZANESİ           
            ALAVARDI MAHALLESİ BOZDAĞLI SOKAK 12B MERAM
(25 NOLU ASM KARŞISI, TATLISES LAHMACUN ARKA ÇAPRAZI )
0332 323 53 33


5. BÖLGE (KARATAY - SELÇUKLU)    

ATABAY ECZANESİ            
            KALENDERHANE MH. ABİDİNPAŞA SK. NO:25A KARATAY
(42 NOLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI)
0332 350 41 40


6. BÖLGE (MERAM - SELÇUKLU - KARATAY)    

CENK ECZANESİ           
            SAHİBATA MAHALLESİ MİMAR MUZAFFER CADDESİ NO: 4C MERAM
(RAMPALI ÇARŞI CİVARI)
0332 353 58 37


7. BÖLGE (KARATAY)    

ANKA ECZANESİ           
            ÇİMENLİK MAH. FETİH CAD. NO:270C-D KARATAY
(FETİH CADDESİ ÜZERİ)
0332 249 30 60


8. BÖLGE (SELÇUKLU)    

ÖZÇELİK ECZANESİ           
            HÜSAMETTİN ÇELEBİ MAHALLESİ AKABE CADDESİ NO:19A SELÇUKLU
(TÜYBEK ÇARŞISI YANI, 5 NOLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI)
0332 245 05 1


9. BÖLGE (SELÇUKLU)    

ADNAN HARMANKAYA ECZANESİ           
            DUMLUPINAR MAHALLESİ KALEBAŞI SOKAK NO:3B SELÇUKLU
(ESKİ SELÇUKLU BELEDİYESİ YERİ,İKİZ KULELER ARKASI,TÜRK TELEKOM BİNASI KARŞISI)
0332 501 30 3


10. BÖLGE (SELÇUKLU)    

METİN ECZANESİ           
            PARSANA MH. BELKIS SK. NO:21H SELÇUKLU
(YENİ STADYUM CİVARI, PARSANA MAHALLE MUHTARLIĞI KARŞISI)
0553 373 11 9


11. BÖLGE (SELÇUKLU)    

SANCAK ECZANESİ           
            SANCAK MAHALLESİ ŞULE SOKAK NO:17D SELÇUKLU
(MTA YANI, 23 NOLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI)
0332 255 29 9


12. BÖLGE (KARATAY - MERAM)    

ELÇİN ECZANESİ           
            ULUIRMAK MAHALLESİ MARAŞ CADDESİ NO:18A MERAM
(35 NOLU FAHRUNNİSA ASM YANI 0506 093 52 62)
0506 093 52 62

Ümmü Gülsüm Dündar

Bakmadan Geçme

Konya Emniyetinin acı kaybı
Konya Emniyetinin acı kaybı
Konya Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden anlamlı çalıştay
Konya Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden anlamlı çalıştay
Konya'nın bu mahallelerinde elektrik olmayacak! 25 Nisan Cumartesi
Konya'nın bu mahallelerinde elektrik olmayacak! 25 Nisan Cumartesi
Konya'da bugün kimler vefat etti? 24 Nisan Cuma günü
Konya’da bugün kimler vefat etti? 24 Nisan Cuma günü
Konya LİMA'da 'fıtrat' sohbeti
Konya LİMA'da 'fıtrat' sohbeti
Konya'daki çocuklar bu etkinliği kaçırmıyor
Konya’daki çocuklar bu etkinliği kaçırmıyor