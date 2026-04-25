Konya'da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 25 Nisan Cumartesi günü
Konya' da yaşayan vatandaşlar için nöbetçi eczane bilgileri açıklandı. 25 Nisan Cumartesi günü, acil ilaç ihtiyacı olanlar için şehrin farklı ilçelerinde hizmet verecek nöbetçi eczaneler belli oldu. İşte nöbetçi eczaneler ve adresleri.
1. BÖLGE (SELÇUKLU)
VERESELİ NALÇACI BÜYÜK ECZANESİ
FERHUNİYE MH. AHMET HİLMİ NALÇACI CD. NO:26A-B SELÇUKLU
(HACI KEMAL ONSUN CAMİİ YANI)
0332 238 94 80
2. BÖLGE (SELÇUKLU)
MURAT ECZANESİ
SELÇUK MAHALLESİ HARZAMİ SOKAK NO:6A SELÇUKLU
(ŞEKER LOKALİ ARKASI ŞEKER FAB. NİZAMİYE KARŞISI)
0332 323 04 33
3. BÖLGE (MERAM - SELÇUKLU)
ERTÜRK ECZANESİ
AKŞEMSETTİN MAHALLESİ AKAY SOKAK ÖZASLAN SİTESİ NO:15A SELÇUKLU
(11 NOLU AKŞEMSETTİN SAĞLIK OCAĞI KARŞISI)
0332 247 07 41
4. BÖLGE (MERAM)
BERNA ECZANESİ
ALAVARDI MAHALLESİ BOZDAĞLI SOKAK 12B MERAM
(25 NOLU ASM KARŞISI, TATLISES LAHMACUN ARKA ÇAPRAZI )
0332 323 53 33
5. BÖLGE (KARATAY - SELÇUKLU)
ATABAY ECZANESİ
KALENDERHANE MH. ABİDİNPAŞA SK. NO:25A KARATAY
(42 NOLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI)
0332 350 41 40
6. BÖLGE (MERAM - SELÇUKLU - KARATAY)
CENK ECZANESİ
SAHİBATA MAHALLESİ MİMAR MUZAFFER CADDESİ NO: 4C MERAM
(RAMPALI ÇARŞI CİVARI)
0332 353 58 37
7. BÖLGE (KARATAY)
ANKA ECZANESİ
ÇİMENLİK MAH. FETİH CAD. NO:270C-D KARATAY
(FETİH CADDESİ ÜZERİ)
0332 249 30 60
8. BÖLGE (SELÇUKLU)
ÖZÇELİK ECZANESİ
HÜSAMETTİN ÇELEBİ MAHALLESİ AKABE CADDESİ NO:19A SELÇUKLU
(TÜYBEK ÇARŞISI YANI, 5 NOLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI)
0332 245 05 1
9. BÖLGE (SELÇUKLU)
ADNAN HARMANKAYA ECZANESİ
DUMLUPINAR MAHALLESİ KALEBAŞI SOKAK NO:3B SELÇUKLU
(ESKİ SELÇUKLU BELEDİYESİ YERİ,İKİZ KULELER ARKASI,TÜRK TELEKOM BİNASI KARŞISI)
0332 501 30 3
10. BÖLGE (SELÇUKLU)
METİN ECZANESİ
PARSANA MH. BELKIS SK. NO:21H SELÇUKLU
(YENİ STADYUM CİVARI, PARSANA MAHALLE MUHTARLIĞI KARŞISI)
0553 373 11 9
11. BÖLGE (SELÇUKLU)
SANCAK ECZANESİ
SANCAK MAHALLESİ ŞULE SOKAK NO:17D SELÇUKLU
(MTA YANI, 23 NOLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI)
0332 255 29 9
12. BÖLGE (KARATAY - MERAM)
ELÇİN ECZANESİ
ULUIRMAK MAHALLESİ MARAŞ CADDESİ NO:18A MERAM
(35 NOLU FAHRUNNİSA ASM YANI 0506 093 52 62)
0506 093 52 62