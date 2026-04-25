Konya Emniyetinin acı kaybı

Konya İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev yapan polis memuru Zehra Meral, yakalandığı hastalık nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Gelen vefat haberi, emniyet teşkilatı ve sevenlerini derin üzüntüye boğarken görev yaptığı Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli olan Meral için Konya’da resmi tören düzenlendi.

Yazır Mezarlığı’nda gerçekleştirilen cenaze törenine Konya İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, emniyet teşkilatı mensupları, meslektaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Hüznün ve gözyaşlarının hakim olduğu törende, dualar eşliğinde son görev yerine getirildi.

Meslektaşları ve ailesi, genç polis memurunu gözyaşlarıyla uğurladı. Konya’daki törenin ardından Zehra Meral’in naaşı, defnedilmek üzere memleketi Denizli’ye gönderildi.

Emniyet teşkilatı tarafından yayımlanan taziye mesajında, “Meslektaşımıza Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı dileriz. Mekânı cennet, ruhu şad olsun” ifadelerine yer verildi.