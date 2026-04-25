Konyaspor'un Beşiktaş maçının tarihi belli oldu
TFF, Türkiye Kupası yarı final müsabakalarının programını paylaştı. Temsilcimiz Konyaspor'un deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı mücadele UEFA Avrupa Ligi finali nedeniyle bir hafta öne çekildi.
Türkiye Kupası yarı final müsabakalarının programı açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasına göre UEFA Avrupa Ligi'nde 20 Mayıs Çarşamba günü Beşiktaş Park'ta yapılacak final müsabakası sebebiyle Türkiye Kupası yarı finalinde oynanacak Beşiktaş-Konyaspor karşılaşması 5 Mayıs Salı gününe planlandı.
Türkiye Kupası'nda yarı final maç programı şu şekilde:
5 MAYIS SALI
20.30 Beşiktaş-Konyaspor
13 MAYIS ÇARŞAMBA
20.30 Gençlerbirliği-Trabzonspor