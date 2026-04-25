Sosyal medya fenomeni, kızı tarafından öldürüldü

Gaziantep'te, sosyal medyada 'Cin Ali' olarak bilinen Ali Bal isimli şahıs, evde tartıştığı 14 yaşındaki kızı tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Haberin Özeti

  • Gaziantep'te, "Cin Ali" olarak bilinen 42 yaşındaki sosyal medya fenomeni Ali Bal, 14 yaşındaki kızı E.B. tarafından bıçaklanarak öldürüldü.
  • Olay, Şahinbey ilçesi Güzelvadi Mahallesi'nde baba Ali Bal ile kızı E.B. arasında çıkan tartışma sonucunda meydana geldi.
  • Cinayetin ardından 14 yaşındaki E.B., Yeşilvadi Polis Karakolu'na giderek teslim oldu; olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Olay, Şahinbey ilçesi Güzelvadi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sosyal medyada "Cin Ali" olarak bilinen Ali Bal (42) isimli şahıs ile 14 yaşındaki kızı E.B. arasında tartışma çıktı. 

Tartışma sırasında E.B. isimli kız, sosyal medya fenomeni babasını bıçakladı. Ali Bal ağır yararlanırken, E.B. ise Yeşilvadi Polis Karakolu'na giderek teslim oldu. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 

Sağlık ekipleri, boynundan bıçaklanan Ali Bal'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, olay yerinde tamamlanan işlemlerin ardından Gaziantep adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

