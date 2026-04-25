Konya'da minik yeteneklerden büyük hediye
23 Nisan kutlamaları kapsamında Konya'da İbrahim Yapıcı İlkokulu öğrencileri tarafından kaleme alınan 'Hikaye Bahçesi' ve 'Eli Kalem Tutan Çocuklar' eserleri, Konya Büyükşehir Belediyesi'ne sunuldu.
Haberin Özeti
- • Konya İbrahim Yapıcı İlkokulu öğrencileri, 23 Nisan kutlamaları çerçevesinde "Maarifin Kalbinde Çocuk" projesi kapsamında özgün hikayeler kaleme aldı.
- • Öğrencilerin yazdığı "Hikaye Bahçesi" ve "Eli Kalem Tutan Çocuklar" adlı eserler, Konya Büyükşehir Belediyesi'ne hediye edildi.
- • Eserler, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Daire Başkanı Dr. Ahmet Çalışır'a sunularak minik yazarların ilk adımı takdir edildi.
Konya'da İbrahim Yapıcı İlkokulu öğretmenlerinin rehberliğinde "Maarifin Kalbinde Çocuk" teması ile hazırlanan "Hikaye Zinciri" projesi tamamlandı.
Öğrencilerin yazdığı özgün hikayeler, Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Daire Başkanı Dr. Ahmet Çalışır’a sunularak ilk etap tamamlanmış oldu.
MİNİK ADIMLAR GELECEĞE YAYILACAK
Okuldan yapılan açıklamada; "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde, İbrahim Yapıcı İlkokulu öğretmenleri işbirliğiyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na yönelik "Maarifin Kalbinde Çocuk" teması planlanan etkinliklerden; "Hikaye Zinciri" başlığı altında çocuklarımız özgün hikâyeler yazdı.
Bu hikayeler öğretmenlerimiz tarafından bir araya getirilerek, dilimizin zenginliklerine katkı sunacak minik ellerin yazarlığa ilk adımı hikâyelere dönüştürüldü. Öğrencilerimizin, Hikaye Bahçesi ve Eli Kalem Tutan Çocuklar isimli eserlerini Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Daire Başkanımıza hediye ettik. Bu minik adımların gelecekte tüm öğrencilerimize yayılması adına kıymetli katkıları için Başkanımız Sayın Dr. Ahmet Çalışır'a teşekkür ediyoruz." denildi.