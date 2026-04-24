Konya Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden anlamlı çalıştay

Konya Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından düzenlenen ve İslam medeniyetinin temel disiplinlerini güncel meselelerle buluşturmayı hedefleyen “İslami İlimler Çalıştayı”, Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde düzenlenen görkemli bir açılışla başladı. 24–25 Nisan 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen etkinlik, “Kadim Hikmet, Genç Vizyon” temasıyla genç ilim yolcularını bir araya getirdi.

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Mehmet Ali Büyükkara, “Geleneği Anlamak, Geleceği Kurmak: İslami İlimler Neden Hâlâ Önemli?” başlıklı konferansıyla katılımcılara ufuk açıcı bir perspektif sundu. Büyükkara, konuşmasında İslami ilimlerin sadece tarihsel bir miras olmadığını, aksine günümüzün dijitalleşen ve küreselleşen dünyasında karşılaşılan karmaşık sorunlara çözüm üretebilecek dinamik bir yapıya sahip olduğunu vurguladı. Gençlerin, kadim geleneği doğru okuyarak geleceği inşa etme noktasındaki sorumluluklarına dikkat çeken Prof. Dr. Büyükkara, ilmin sadece akademik bir süreç değil, ahlaki bir duruş olduğunu ifade etti.

Çalıştayın açılışında konuşan Okul Müdürü Süleyman Eşit etkinliğin temel amacının öğrencileri klasik ilim mirasıyla buluşturmak ve çağın meseleleri üzerine düşünmeye teşvik etmek olduğunu belirtti. Fıkıh, Hadis, Tefsir, Tasavvuf ve Kelam ana başlıkları altında gerçekleştirilen oturumlarda, öğrenciler akademisyenlerin rehberliğinde kendi bildiri ve müzakerelerini sunma imkânı buldu.

Etkinliğin bir akademik etkinlikten öte, fikri derinliği ve ümmet bilincini merkeze alan bir eğitim tecrübesi olduğunu belirten Düzenleme Kurulu, şunları kaydetti: “Günümüzün hızlı toplumsal değişimleri içerisinde İslami ilimlerin yeniden ele alınması zaruridir. Bu çalıştay, öğrencilerimizin araştırma, analiz ve sunum becerilerini geliştirirken aynı zamanda ilmi adab ve istişare kültürünü de güçlendirmeyi hedeflemektedir.”

İki Gün Boyunca İlmi Müzakereler Sürecek

Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen çalıştay, öğrencilerin yoğun katılımı ve ilgisiyle devam ediyor. Öğrencilerin yoğun bir çalışma ve gayretle hazırladıkları bildiriler, iki gün boyunca disiplinler arası bir bakış açısıyla müzakere edilecek.

Konya Anadolu İmam Hatip Lisesi öncülüğünde hayata geçirilen çalıştay gençlerin ilme olan sorumluluk duygusunun ve geleceğe dair vizyonlarının somut bir yansıması olarak dikkat çekiyor.