Sertdemir: Ortak akıl ve istişare ile çalışmaya devam

Kulu Belediye Başkanı Abdurrahim Sertdemir, ilçedeki sanayi esnafını ziyaret etti. Başkan Sertdemir, sanayicinin istek ve taleplerini dinledi. Sertdemir, “Ziyaretimizi; Kulu Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanımız Erdem Öztek, Sanayi Kooperatif Başkanı Esat Pekinoğlu ve Akif Pekinoğlu ile birlikte gerçekleştirdik.

Sanayimizde geçici olarak hizmet veren Araç Muayene istasyonunun bulunduğu alanda da incelemelerde bulunarak, kamelya ve çevresinde yapılması gereken bakım, onarım ve düzenleme çalışmalarını esnaflarımızla istişare ettik.

Gerekli düzenlemeleri hayata geçirerek, hem esnafımızın hem de vatandaşlarımızın daha düzenli ve kullanışlı bir ortamda hizmet almasını sağlayacağız. Gösterdikleri ilgi ve samimi misafirperverlikleri için tüm esnafımıza teşekkür ediyorum. Kulu’muz için esnafımızla el ele, ortak akıl ve istişareyle çalışmaya devam ediyoruz.”şeklinde konuştu.