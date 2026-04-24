Konya LİMA'da 'fıtrat' sohbeti

Dr. Serkan Karaismailoğlu'nun "Kadın Beyni Erkek Beyni" eseri incelenerek, kadın ve erkek beyni farklılıklarının denge ve tamamlayıcılık oluşturduğu vurgulandı.

Programa katılan veliler, önceden paylaşılan dokümanlar ve samimi sohbet ortamında kendi deneyimlerinden yola çıkarak fıtratları üzerine düşündü.

Konya Büyükşehir Belediyesi Lise Medeniyet Akademisi (LİMA) kapsamında yürütülen LİMAİLE çalışmaları aileyi merkeze alan faaliyetlerini sürdürüyor.

LİMAİLE çalışmaları kapsamında düzenlenen “Kelimelerin Işığında: Kitap ve Kavram Tahlili” etkinliğinin dördüncüsü “fıtrat” kavramı merkeze alınarak gerçekleştirildi. Kavram; dini, felsefi ve psikolojik boyutlarıyla ele alınırken, velilerin gündelik hayatla bağ kurabileceği bir çerçeve oluşturuldu.

Program öncesinde paylaşılan içerik dokümanı, buluşmanın daha verimli geçmesine katkı sağladı. Etkinlik boyunca yöneltilen sorular ve yapılan paylaşımlarla veliler kendi fıtratları üzerine düşünme imkanı buldu. Samimi bir sohbet ortamında ilerleyen programda, herkes kendi deneyiminden yola çıkarak katkı sundu ve doğal bir istişare zemini oluştu.

Kitap tahlili bölümünde ise Dr. Serkan Karaismailoğlu’nun “Kadın Beyni Erkek Beyni” adlı eseri ele alındı. Kadın ve erkek beyninin yaratılıştan gelen farklılıkları üzerinden ilerleyen değerlendirmelerde, bu farklılıkların çatışma değil denge ve tamamlayıcılık oluşturduğu vurgulandı.

LİMAİLE çalışmaları, aileyi merkeze alan içerikleriyle velilerin hem bireysel farkındalıklarını artırmaya hem de çocuklarıyla kurdukları ilişkiyi daha bilinçli bir zemine taşımaya katkı sunmaya devam ediyor.