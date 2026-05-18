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Konya'da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 18 Mayıs Pazartesi günü

Konya' da yaşayan vatandaşlar için nöbetçi eczane bilgileri açıklandı.18 Mayıs Pazartesi günü, acil ilaç ihtiyacı olanlar için şehrin farklı ilçelerinde hizmet verecek nöbetçi eczaneler belli oldu. İşte nöbetçi eczaneler ve adresleri.

Konya'da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 18 Mayıs Pazartesi günü
Ümmü Gülsüm DündarEditör
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Konya'daki nöbetçi eczaneler;
   

1. BÖLGE (SELÇUKLU)    

YAREN ECZANESİ   
FERİTPAŞA MAHALLESİ RAUF DENKTAŞ CADDESİ NO:8A SELÇUKLU
(PAŞAM PASTANESİ KARŞISI)
0332 351 49 78


2. BÖLGE (SELÇUKLU)    

ÇAĞLAYAN ECZANESİ    
KILINÇARSLAN MAHALLESİ ADAKALE CADDESİ ADAPARK SİTESİ B BLOK NO:30F SELÇUKLU
(ELMAS KURAN KURSU ÇAPRAZI)
0332 248 04 40


3. BÖLGE (MERAM - SELÇUKLU)    

DUDU ECZANESİ    
HOCACİHAN MAH. ŞEHİT ALİ DIĞRAK CAD. NO:1A-E SELÇUKLU
(YENİ MERAM TIP FAKÜLTESİ YANI)
0332 502 11 01


4. BÖLGE (MERAM)    

ONUR ECZANESİ   
AŞKAN MAHALLESİ YENİ MERAM CADDESİ NO:172B MERAM
(SSK HASTANESİ KARŞISI)
0332 323 95 98


5. BÖLGE (KARATAY - SELÇUKLU)    

ALPEREN ECZANESİ    
AZİZİYE MAHALLESİ İSTANBUL CAD. NO:42A KARATAY
(İSTANBUL CADDESİ AÇIK OTOPARK KARŞISI )
0332 323 36 99


6. BÖLGE (MERAM - SELÇUKLU - KARATAY)    

TOPATAN ECZANESİ    
İHSANİYE MAHALLESİ SULTAN CEM CADDESİ BÜYÜKCERAN APT. NO:4B SELÇUKLU
(ŞATOFORM KAVŞAĞI)
0332 351 75 23


7. BÖLGE (KARATAY)    

EDA ECZANESİ    
AKABE MAHALLESİ ŞEHİT FURKAN DOĞAN CADDESİ NO:3J KARATAY
(KONYA ADLİYESİ OTOPARK KARŞISI, BEY PLAZA)
0332 503 27 88


8. BÖLGE (SELÇUKLU)    

BOZAL KARAMAN    
FATİH MAHALLESİ NEFİS SOKAK NO:7 SELÇUKLU ECZANESİ
(KARATAY SANAYİ SİTESİ BANKALAR YANI, İŞ BANKASI ARKASI)
0332 353 77 55


9. BÖLGE (SELÇUKLU)    

BARDAKÇI ECZANESİ   
ŞEYH ŞAMİL MAHALLESİ KAPI SOKAK SELÇUKLU PARK NO:1A/23 SELÇUKLU
(ÖZEL MEDOVA HASTANESİ KARŞISI)
0332 320 22 33


10. BÖLGE (SELÇUKLU)    

ZEHRA ECZANESİ   
YAZIR MAHALLESİ ŞEHİT ERKAN ÖZBALCI SOKAK NO:16E SELÇUKLU
(28 NOLU ASM YANI İKONİA İŞ MERKEZİ KARŞISI YAZIR MAHALLESİ MUHTARLIĞI KARŞISI)
0332 265 28 29


11. BÖLGE (SELÇUKLU)    

AKÇA ECZANESİ    
KOSOVA MAHALLESİ VEYSEL KARANİ CADDESİ NO:210H-F SELÇUKLU
(KARDELEN ERKEK ÖĞRENCİ YURDU ÇAPRAZI CADDE ÜZERİ)
0332 261 01 91


12. BÖLGE (KARATAY - MERAM)    

CADDE MERAM ECZANESİ    
HADİMİ MH. GAZZE CD. NO:51FE MERAM
(GAZZE CD. FİLE VE EBEBEK KARŞISI)
0332 501 71 79

 

Ümmü Gülsüm Dündar

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