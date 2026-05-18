 Konya, Süper Lig için büyük heyecana hazırlanıyor

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun perdesi dün oynanan karşılaşmalarla kapanırken küme düşen son takımda belli oldu. Galatasaray'ın şampiyonluk ipini göğüslediği, Fenerbahçe'nin ikinci, Trabzonspor'un üçüncü ve temsilcimiz Konyaspor’un 9. sırada tamamladığı sezonda, futbolseverlerin gözü küme düşecek son takımda oldu.

Geçtiğimiz hafta Fatih Karagümrük ve Kayserispor’un küme düştüğü ligde dün oynanan maçların ardından son düşen takım Antalyaspor oldu.

Küme düşme korkusunu ensesinde hisseden ve Süper Lig'de son hafta Kocaelispor'la karşı karşıya gelen Antalyaspor, 1-0 galip gelmesine rağmen Eyüpspor'un Fenerbahçe karşısında son dakikalarda bulduğu golle ligde küme düşen son takım oldu. Sezonu 8 galibiyet, 8 beraberlik ve 18 mağlubiyetle tamamlayan Akdeniz ekibi, 32 puanla 16. sırada kalarak Süper Lig'e veda eden 3. ve son takım oldu.

Diğer düşen Kayserispor ise, çıktığı 34 müsabakada 6 galibiyet, 12 beraberlik ve 16 mağlubiyet alarak 30 puanda kaldı ve 18. sırada lige ilk veda eden takım olmuştu.

Fatih Karagümrük ise, sezonu 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 20 mağlubiyetle kapatıp 30 puanla 17. sırada alt lige geriledi.

SÜPER LİG'İN SON BİLETİ KONYADA VERİLECEK

Süper Lig'e 3 takım veda ederken 3 takımda alt ligden yükselmiş oluyor. Yeni sezonda Süper Lig takımları arasında yer alacak iki takım netleşirken son takım ise Konya’da oynanacak finalde belli olacak. Trendyol 1. Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Erzurumspor, 38 maçlık maratonda 23 galibiyet, 12 beraberlik ve sadece 3 mağlubiyet alarak 81 puanla Süper Lig’e merhaba diyen ilk takım oldu. Erzurum’u takip eden ikinci takım ise, lig yarışını ikinci sırada tamamlayan Diyarbakır temsilcisi Amedspor oldu. 38 karşılaşmada 21 galibiyet, 11 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak 74 puan toplayan Amedspor, adını doğrudan Süper Lig'e yazdırdı.

Süper Lig'e yükselecek üçüncü ve son takım ise Esenler Erokspor ile Çorum FK arasında oynanacak olan dev Play-Off finalinin ardından belli olacak. Çorum FK ile Esenler Erokspor arasında oynanacak Trendyol 1. Lig play-off final karşılaşması 24 Mayıs 2026 Pazar günü 19.00'da gerçekleştirilecek. Kritik mücadele MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak. Konya'da oynanacak heyecanlı maçta kazanan ekip Süper Lig'e yükselecek son takım olacak.

