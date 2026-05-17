Konyaspor sezonu yenilgiyle noktaladı!

Tümosan Konyaspor, Süper Lig 2025-2026 sezonunu yenilgiyle noktaladı. Yeşil-beyazlılar, Türkiye Kupası finali nedeniyle yedek ve genç ağırlıklı kadroyla çıktığı sezonun son hafta maçında 1-0 öne geçmesine karşın üstünlüğünü koruyamadı ve Kayserispor’a 2-1 mağlup oldu. Anadolu Kartalı’nın tek golünü 47’de Eren Cemail Yağmur atarken, 87’de Bazoer ikinci sarı karttan oyun dışı kaldı ve Konyaspor kariyerine kırmızı kartla veda etti. Sezonu 40 puanla tamamlayan Konyaspor gözünü Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile oynayacağı maça çevirdi. Ayrıca Konyaspor ligdeki üst üste üçüncü yenilgisini alırken, teknik patron İlhan Palut ise yeşil-beyazlı takımla ilk kez 3 maçlık mağlubiyet serisine imza attı.

İlk yarıda gol sesi çıkmadı

Tümosan Konyaspor, Süper Lig’in 34. ve son hafta maçında lige geçtiğimiz hafta veda eden Kayserispor’a konuk oldu. Maça ilgi düşük olurken, bin kadar Kayserispor taraftarı tribünde yer aldı. Konyaspor taraftarı ise maç gelmedi. Konyaspor mücadeleye Türkiye Kupası finalini de düşünerek yedek ve genç ağırlıklı kadroyla çıktı. Maçın ilk yarısında genel anlamda pozisyon açısından kısır geçerken, Konyaspor Eren Cemali ile direğe takıldı. İlk yarıda akılda kalan tek pozisyon bu olurken, iki takım da şutlarla gol aradı ancak başarılı olamadı ve ilk 45 dakika 0-0 sona erdi.

İkinci devre karşılıklı gollerle başladı

Karşılaşmanın ikinci yarısı karşılıklı gollerle hızlı başladı. 47’de Eren Cemali Konyaspor’u 1-0 öne geçirirken, bu gole ev sahibi ekip çabuk cevap verdi ve 49’da Benes Kayserispor adına skoru eşitledi: 1-1. Golden sonra Kayserispor oyuna ağırlığını koyarken, üst üste pozisyonlar bulmaya başladı. 70’e kadar Kayserispor ataklarını iyi savuşturan Konyaspor, 74’te gelişen atakta kalesinde golü gördü.

Arif Boşluk kendi filelerini havalandırdı

Ceza sahasına yapılan ortada Arif Boşluk topu kornere atmak isterken kendi kalesini avladı ve Kayserispor 2-1 öne geçti. Konyaspor en azından 1 puan için son bölümde baskı kurarken, 80’de bu kez Ahmet Dağdevir ile direğe takılırken, son dakikada Yhoan ile net fırsatı değerlendiremedi ve Konyaspor sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Kayserispor sezonu 30 puanla tamamlarken, Konyaspor da 40 puanla noktaladı. Yeşil-beyazlı ekibimiz, Türkiye Kupası’nda 22 Mayıs Cuma günü Antalya’da Trabzonspor ile oynayacağı final maçıyla sezonu tamamlayacak.

Maçın önemli dakikaları

4. dakikada Eren’in son çizgiden ceza sahası önüne çevirdiği topla buluşan Andzouana'nın şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

28. dakikada Esat’ın pasında ceza alanı sol çaprazda topla buluşan Eren’in sert şutunda top üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

32. dakikada hızlı gelişen Konyaspor atağında sol tarafta topla buluşan Svendsen'in ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutta meşin yuvarlak direk dibinden auta çıktı.

36. dakikada sağ kanattan Brenet’in arka direğe yaptığı ortada Tuci’nin gelişine şutunda kaleci Deniz topu uzaklaştırdı.

47. dakikada Andzouana’nın pasında Esat’ın şutu savunmaya çarptı. Kale çizgisi önünde savunmadan seken topa dokunan Eren, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

49. dakikada Brenet’in yerden ortasında Benes gelişine vuruşunda savunmaya çarpan top, üst köşeden filelerle buluştu. 1-1

56. dakikada Benes’in ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Deniz son anda topu kornere çeldi.

68. dakikada Makarov’un çizgiden ortaya çevirdiği topu kontrol eden Semih’in dönerek şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

74. dakikada sağ çaprazda topla buluşan Svendsen’in şutunda meşin yuvarlak direğin dibinden auta çıktı.

75. dakikada Makarov sol çaprazdan uzak direğe doğru pasını çıkardı. Kaleyi paralel geçen topa çizgi üzerinde yetişen Brenet pasını içeri çıkardı. Savunmadan önce topa ayağını koyan Chalov, meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 2-1

80. dakikada ceza sahasına doldurulan topa Rayyan dokundu, kaleci Deniz köşeye giden topu çelmeyi başardı. Dönen topu önünde bulan Ahmet’in sert şutunda top üst direğe çarparak oyun alanında döndü.

90+3’te Yhoan sağ çaprazdan vurduğu sert şut az farkla yandan auta gitti.

HAKEMLER:

Melek Dakan, Kürşathan Akın, Serdar Osman Akarsu

KAYSERİSPOR:

Deniz Dönmezer, Brenet, Katongo, Semih Güler, Carole, Dorukhan Toköz (Furkan Soyalp dk. 66), Görkem Sağlam, Benes, Chalov (Mather dk. 85), Burak Kapacak (Mendes dk. 57), Tuci (Makarov dk. 57)

KONYASPOR: Deniz Ertaş (Egemen Aydın dk. 85), Yasir Subaşı (Ahmet Tırpancı dk. 90), Baniya, Ata Yanık, Andzouana, Jo Jin Ho (Ömer Çobanoğlu dk. 90), Bazoer, Arif Boşluk, İsmail Esat Buğa (Enes İlyas Seven dk. 90), Svendsen, Eren Cemali Yağmur (Ahmet Kusay Dağdevir dk. 66)

GOLLER: Benes (dk. 49), Arif Boşluk (K.K. dk. 75) (Kayserispor), Eren (dk. 47) (Konyaspor)

KIRMIZI KART: Bazoer (dk. 86) (Konyaspor)

