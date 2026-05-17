Konyaspor taraftarı Kayseri'ye gelmedi
Kayserispor-Konyaspor mücadelesine kupa finaline hazırlanan yeşil-beyazlı taraftarlar ilgi göstermezken, tribünler boş kaldı
Konyaspor taraftarı, Süper Lig’in son deplasmanı olan Kayserispor maçına ilgi göstermedi. Türkiye Kupası finalinde 22 Mayıs Cuma günü Antalya’da Trabzonspor ile oynanacak maça hazırlanan Konyaspor sevdalıları, Kayserispor maçı için organizasyon düzenlemezken, deplasman tribünü boş kaldı. Antalya’ya çıkarma yapan yeşil-beyazlı taraftarlar, sezonun son lig maçına gitmezken, tüm hazırlığını Antalya’daki kupa finaline yapıyor. Kayserispor-Konyaspor mücadelesinde deplasman tribününde yaklaşık 50 kadar Konyaspor sevdalısı yer aldı.