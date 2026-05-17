Konyaspor'dan rotasyon

Yeşil-beyazlıların Kayserispor ile oynayacağı maçın 11'i belli oldu. Anadolu Kartalı mücadeleye yedek ve genç ağırlıklı kadroyla çıkacak

Hüseyin Turgut
Tümosan Konyaspor’un bugün saat 17.00’de Kayserispor ile oynayacağı maçın kadroları belli oldu. Yeşil-beyazlılar, mücadeleye Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile oynanacak maç nedeniyle yedek ve genç ağırlıklı kadroyla çıkacak. Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Trabzonspor maçını düşünerek takımın birçok önemli ismini Konya’da bıraktı. Yeşil-beyazlıların ilk 11’i şöyle: Deniz, Yhoan, Ata, Bazoer, Baniya, Arif, Jin-Ho Jo, Esat, Yasir, Svendsen, E. Cemail. 

