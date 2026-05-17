Konyaspor'dan rotasyon
Yeşil-beyazlıların Kayserispor ile oynayacağı maçın 11'i belli oldu. Anadolu Kartalı mücadeleye yedek ve genç ağırlıklı kadroyla çıkacak
Tümosan Konyaspor’un bugün saat 17.00’de Kayserispor ile oynayacağı maçın kadroları belli oldu. Yeşil-beyazlılar, mücadeleye Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile oynanacak maç nedeniyle yedek ve genç ağırlıklı kadroyla çıkacak. Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Trabzonspor maçını düşünerek takımın birçok önemli ismini Konya’da bıraktı. Yeşil-beyazlıların ilk 11’i şöyle: Deniz, Yhoan, Ata, Bazoer, Baniya, Arif, Jin-Ho Jo, Esat, Yasir, Svendsen, E. Cemail.