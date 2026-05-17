Kayserispor-Konyaspor maçı (2-1)

Tümosan Konyaspor’un bugün saat 17.00’de Kayserispor ile oynayacağı maçın kadroları belli oldu. Yeşil-beyazlılar, mücadeleye Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile oynanacak maç nedeniyle yedek ve genç ağırlıklı kadroyla çıkacak. Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Trabzonspor maçını düşünerek takımın birçok önemli ismini Konya’da bıraktı. Yeşil-beyazlıların ilk 11’i şöyle: Deniz, Yhoan, Ata, Bazoer, Baniya, Arif, Jin-Ho Jo, Esat, Yasir, Svendsen, E. Cemail.

Maç Özeti

Maç Tamamlandı [2-1]

Karşılaşma sona eriyor. Maçın sonucu: Zecorner Kayserispor: 2 - Tümosan Konyaspor: 1

90'

İsabetsiz Şut (Tümosan Konyaspor)

Yhoan Andzouana rakip ceza sahasına girmeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

90'

İsabetli Şut (Zecorner Kayserispor)

Zecorner Kayserispor için Laszlo Benes şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

90'

Korner (Tümosan Konyaspor)

Yhoan Andzouana ile Tümosan Konyaspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

90'

Oyuna Girme (Tümosan Konyaspor)

Tümosan Konyaspor takımında oyuncu değişikliği; Yasir Subaşı oyundan çıkarken Ahmet Tırpancı oyuna giren isim.

90'

Oyuna Girme (Tümosan Konyaspor)

Tümosan Konyaspor takımında oyuncu değişikliği; Jo Jin-Ho oyundan çıkarken Ömer Çobanoğlu oyuna giren isim.

90'

Oyuna Girme (Tümosan Konyaspor)

Tümosan Konyaspor takımında oyuncu değişikliği; İsmail Esat Buğa oyundan çıkarken Enes İlyas Seven oyuna giren isim.

89'

İsabetli Şut (Zecorner Kayserispor)

Zecorner Kayserispor için Furkan Soyalp şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

87'

İkinci Sarı Kart (Tümosan Konyaspor)

Maçta daha önce sarı kart gören Riechedly Bazoer, ikinci sarı kartını görerek oyundan atılıyor.

85'

Oyuna Girme (Tümosan Konyaspor)

Tümosan Konyaspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Deniz Ertaş çıkıyor ve yerine Egemen Aydın oyuna giriyor.

85'

Oyuna Girme (Zecorner Kayserispor)

Zecorner Kayserispor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Fedor Chalov çıkıyor ve yerine Sam Mather oyuna giriyor.

84'

Sarı Kart (Tümosan Konyaspor)

Tümosan Konyaspor takımında Riechedly Bazoer hakem Melek Dakan tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

83'

İsabetsiz Şut (Zecorner Kayserispor)

Görkem Sağlam, rakip yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

79'

Engellenen Şut (Tümosan Konyaspor)

Ceza sahası içinde topla buluşan Ata Yanık, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor,savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

79'

İsabetsiz Şut (Tümosan Konyaspor)

Tümosan Konyaspor takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına çok yaklaşıyor. Kale ağzından Ahmet Kusay Dağdevir tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.

79'

İsabetli Şut (Tümosan Konyaspor)

Tümosan Konyaspor için Rayyan Baniya şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

77'

Engellenen Şut (Tümosan Konyaspor)

Bu dakikada Tümosan Konyaspor takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çekilen şut defansın araya girmesi ile engelleniyor. Şutu çeken isim Sander Svendsen

77'

Korner (Tümosan Konyaspor)

Riechedly Bazoer ile Tümosan Konyaspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

76'

İsabetsiz Şut (Tümosan Konyaspor)

Tümosan Konyaspor takımı Arif Boşluk ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan Arif Boşluk tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.

74'

Asist (Zecorner Kayserispor)

Joshua Brenet, gol pasını veren isim.

74'

Gol [2-1] (Zecorner Kayserispor)

GOL! Fedor Chalov takımını öne geçiren golü atıyor.

74'

İsabetsiz Şut (Tümosan Konyaspor)

Tümosan Konyaspor takımı Sander Svendsen ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahası sağ iç çaprazında Sander Svendsen tarafından çekilen şut auta gidiyor.

70'

İsabetsiz Şut (Zecorner Kayserispor)

Laszlo Benes önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Laszlo Benes tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

69'

Ofsayt (Tümosan Konyaspor)

Rakip ceza sahasının sağ köşesinde İsmail Esat Buğa için ofsayt bayrağı kalkıyor.

68'

İsabetsiz Şut (Tümosan Konyaspor)

Yhoan Andzouana rakip ceza sahasına girmeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

67'

İsabetsiz Şut (Zecorner Kayserispor)

Ceza sahası içinde topla buluşan Semih Güler, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

67'

Korner (Zecorner Kayserispor)

Zecorner Kayserispor takımı korner kullanacak.

66'

Oyuna Girme (Zecorner Kayserispor)

Zecorner Kayserispor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Dorukhan Toköz çıkıyor ve yerine Furkan Soyalp oyuna giriyor.

66'

Oyuna Girme (Tümosan Konyaspor)

Tümosan Konyaspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Eren Cemali Yağmur çıkıyor ve yerine Ahmet Kusay Dağdevir oyuna giriyor.

65'

Ofsayt (Zecorner Kayserispor)

Rakip ceza sahası önünde Denis Makarov için ofsayt bayrağı kalkıyor.

65'

Korner (Zecorner Kayserispor)

Zecorner Kayserispor takımı korner kullanacak.

62'

Korner (Tümosan Konyaspor)

Tümosan Konyaspor takımı korner kullanacak.

59'

İsabetsiz Şut (Zecorner Kayserispor)

Joao Mendes orta yuvarlaktan şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

57'

Korner (Zecorner Kayserispor)

Zecorner Kayserispor takımı korner kullanacak.

57'

Oyuna Girme (Zecorner Kayserispor)

Zecorner Kayserispor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Burak Kapacak çıkıyor ve yerine Joao Mendes oyuna giriyor.

57'

Oyuna Girme (Zecorner Kayserispor)

Zecorner Kayserispor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Indrit Tuci çıkıyor ve yerine Denis Makarov oyuna giriyor.

56'

İsabetli Şut (Zecorner Kayserispor)

Laszlo Benes tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

53'

Engellenen Şut (Tümosan Konyaspor)

Bu dakikada Tümosan Konyaspor takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sol çaprazından çekilen şut defansın araya girmesi ile engelleniyor. Şutu çeken isim Jo Jin-Ho

53'

Engellenen Şut (Tümosan Konyaspor)

Sander Svendsen rakip yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafeden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

49'

Asist (Zecorner Kayserispor)

Joshua Brenet, gol pasını veren isim.

49'

Gol [1-1] (Zecorner Kayserispor)

GOL! Zecorner Kayserispor takımında golün adı Laszlo Benes.

47'

Gol [0-1] (Tümosan Konyaspor)

GOL! Eren Cemali Yağmur takımını öne geçiren golü atıyor.

47'

Engellenen Şut (Tümosan Konyaspor)

İsmail Esat Buğa altıpas üzerinden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

2.Yarı Başladı [0-0]

Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.

1. Yarı Tamamlandı [0-0]

Maçın ilk yarısı 0-0 sonuçlanıyor

45'

Engellenen Şut (Zecorner Kayserispor)

Indrit Tuci altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

36'

İsabetli Şut (Zecorner Kayserispor)

Zecorner Kayserispor için Laszlo Benes şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

34'

İsabetli Şut (Zecorner Kayserispor)

Zecorner Kayserispor için Semih Güler şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

32'

İsabetsiz Şut (Tümosan Konyaspor)

Bu dakikada Tümosan Konyaspor takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.Şutu çeken isim Sander Svendsen

30'

İsabetli Şut (Zecorner Kayserispor)

Zecorner Kayserispor için Indrit Tuci şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

29'

Korner (Zecorner Kayserispor)

Zecorner Kayserispor takımı korner kullanacak.

28'

İsabetsiz Şut (Tümosan Konyaspor)

Eren Cemali Yağmur, rakip ceza sahasına girmeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

25'

İsabetli Şut (Zecorner Kayserispor)

Burak Kapacak tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

21'

İsabetli Şut (Zecorner Kayserispor)

Indrit Tuci tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

18'

Ofsayt (Zecorner Kayserispor)

Joshua Brenet ceza sahası içinde altıpas üzerinde topla buluşuyor ancak öncesinde yardımcı hakem ofsaytı işaret ediyor.

17'

İsabetli Şut (Tümosan Konyaspor)

Tümosan Konyaspor için Riechedly Bazoer şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

4'

İsabetsiz Şut (Tümosan Konyaspor)

Bu dakikada Tümosan Konyaspor takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.Şutu çeken isim Yhoan Andzouana

1'

Ofsayt (Zecorner Kayserispor)

Rakip ceza sahası önünde bulunan Indrit Tuci ofsayta yakalanıyor.

1'

Maç Başladı

Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.