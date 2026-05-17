Konyaspor'un teknik patronu 'dalya' diyecek
Yeşil-beyazlıların teknik patronu İlhan Palut, Kayserispor maçıyla birlikte Konyaspor'da 100. resmi maçına çıkacak
Tümosan Konyaspor’da Teknik Direktör İlhan Palut, dalya heyecanı yaşıyor. Palut, bugün saat 17.00’de başlayacak Kayserispor maçıyla birlikte Konyaspor’un başında 100. resmi maçına çıkarak ‘dalya’ diyecek. Konyaspor’dan açıklamada, “Teknik Direktörümüz İlhan Palut, Konyaspor'umuzda 100. resmi maçına çıkıyor. Birlikte Nice Başarılara Hocam” ifadelerine yer verildi.