Konya Büyükşehir sezonu kapattı

Gaziantep Basketbol, bu galibiyetle finale yükselirken, Bandırma Bordo ile Süper Lig'e çıkmak için mücadele edecek.

Basketbol Erkekler 1. Ligi'nde play-off yarı final serisinde üçüncü maçlar oynandı. Konya Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Gaziantep Basketbol ile karşılaştı. Gaziantep Şahinbey Spor Salonunda oynanan maçta gülen taraf ev sahibi takım oldu. Maça seyirci ilgisi yüksek olurken, Gaziantep Valisi Kemal Çeber ile protokol üyeleri de izledi. Gaziantep Basketbol ilk periyodu 23-19 geçti. Dengeli geçen ikinci çeyrek sonunda kırmızı-siyahlı takım, skor üstünlüğünü sürdürerek soyunma odasına da 47-43 üstün girdi. İkinci devreye çok iyi başlayan Konya Büyükşehir, hücumda iyi organize olarak skorda öne geçmeyi başardı. Sarı-siyahlılar, yakaladığı 15-0'lık seri işe üçüncü çeyreği 69-60 önde geçti.

Bitime 4 dakika kala Enes Bayraktar’ın üçlüğüyle temsilcimiz farkı çift hanelere (79-69) getirdi ve önemli bir avantaj elde etti. Büyükşehir, üst üste top kayıpları ile hücumda krize girdi ve rakibinin geri dönüşüne engel olamadı. 19 saniye kala Nemanja Nenadic farkı 3 sayıya (84-81) çıkardı. 8 saniye kala Enes Bayraktar, maçtaki dördüncü üçlüğü ile skoru 84-84 eşitledi. Son hücumda Gaziantep iki kez üçlük denedi ancak isabeti bulamadı. Maç uzatmaya gitti.

Güneydoğu ekibi, uzatmaya üst üste üçlüklerle başladı ve önemli bir avantaj yakaladı. Maçı bırakmayan Konya BBSK farkı bire çekti. Rijad Aydın 5 saniye kala ilk serbest atışı kaçırdı, ikincisini sayıya çevirdi: 98-96.

Molası kalmayan sarı-siyahlılar, topu kendi sahasından çıkardı ve kısa sürede istediği isabeti bulamadı ve maçtan 98-96 yenik ayrılarak sezona nokta koydu. Finale yükselen Gaziantep Basketbol'da Zeljko Sakic 21 sayı, 10 ribaunt, 6 asist, Nemanja Nenadic 25 sayı, 7 ribaunt, 8 asist, Erdem İlter de 14 sayı, 2 ribaunt, 5 asistle oynadı. Geçen sezon olduğu gibi yine yarı finalde elenen Konya Büyükşehir Belediyespor’da ise Ahmet Can Duran 19 sayı, 8 ribaunt, 7 asist, Chris Coffey 15 sayı, 13 ribaunt, 3 asist, 2 blok, New Williams 13 sayı, 5 ribaunt, 5 asist, Alp Karahan 22 sayı, 3 ribaunt, 9 asist, Ege Havsa 12 sayı, 5 ribaunt, 2 asist, Enes Bayraktar da 15 sayı kaydetti. Temsilcimizde mücadelenin ardından büyük üzüntü hakimdi. Teknik heyet, oyuncuları tek tek mücadelesinden ötürü tebrik etti.

FİNALİN ADI BELLİ OLDU

Play-off final serisinde Bandırma Bordo ile Gaziantep Basketbol karşılaşacak. Bandırma Bordo, yarı finalde Göztepe’yi elemişti. Seride saha avantajı Balıkesir ekibinde olacak. 3 galibiyet alan takım Basketbol Süper Ligi'ne yükselecek. Final serisinde ilk 3 mücadelenin maç tarihleri de açıklandı. İlk 2 maç Bandırma’da oynanacak. Play-off final serisinde ilk maç 19 Mayıs Salı günü saat 19.00’da, ikinci maç ise 21 Mayıs Perşembe günü saat 19.00’da oynanacak. Gaziantep’te oynanacak müsabaka ise 24 Mayıs Pazar günü saat 19.00’da başlayacak. Final serisindeki tüm karşılaşmalar HT Spor’dan ekranlara gelecek. Normal sezonu ilk sırada tamamlayan Çayırova Belediyesi direkt olarak Süper Lig’e adını yazdırmıştı.

