Konyalı pedallardan büyük başarı

UCI C1 Silk Way Series Astana pist bisikleti yarışlarında milli bisikletçimiz Ramazan Yılmaz Scratch yarışında altın madalya kazanırken, Konya Büyükşehirli Ramazan Yılmaz ve Mustafa Tarakcı’dan oluşan milli takımımız Madison disiplininde gümüş madalyanın sahibi olarak Türk pist bisikletine çifte gurur yaşattı. Kazakistan’ın başkenti Astana’da düzenlenen UCI ve Türkiye Bisiklet Federasyonu 2026 takviminde yer alan UCI C1 Silk Way Series Astana pist bisikleti yarışlarında milli bisikletçilerimiz altın ve gümüş madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

Ramazan Yılmaz’dan Scratch yarışında altın madalya

Milli bisikletçimiz Ramazan Yılmaz, yüksek tempo ve taktik mücadelesinin öne çıktığı pist disiplini Scratch yarışında rakiplerini geride bırakarak birincilik elde etti ve altın madalyanın sahibi oldu. Yüksek tempoda geçen yarışta gösterdiği performansla dikkat çeken Ramazan Yılmaz, Türk pist bisikleti adına önemli bir başarıya daha imza attı.

Yılmaz ve Tarakcı’dan gümüş madalya

Ramazan Yılmaz ve Mustafa Tarakcı, takım dayanıklılığı, tempo yönetimi ve koordinasyonun ön plana çıktığı Madison yarışında ikinci olarak gümüş madalya kazandı. Yarış boyunca güçlü performans sergileyen milli sporcularımız, uluslararası rakipleri karşısında başarılı bir mücadele ortaya koydu. UCI uluslararası pist bisikleti takviminde yer alan UCI C1 Silk Way Series Astana, dünya sıralaması açısından puan veren önemli yarışlar arasında bulunuyor. Kazakistan’ın başkenti Astana’daki Saryarka Velodromu’nda 15-16 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen yarış, Avrupa ve Asya’dan elit pist bisikletçilerini bir araya getirirken; sporcular için dünya şampiyonaları ve olimpik süreç açısından da önemli hazırlık organizasyonlarından biri olarak kabul ediliyor.

UCI’nin ve Türkiye Bisiklet Federasyonu’nun 2026 yılı faaliyet programında yer alan yarışlarda elde edilen sonuçlar, Türk pist bisikletinin yükselen performansını bir kez daha ortaya koydu. Konya Olimpik Velodromu’nun sağladığı altyapı katkısı ve milli takım çalışmalarının olumlu yansımaları uluslararası arenada alınan derecelerle kendini göstermeye devam ediyor. Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu elde edilen başarılarla ilgili yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı, “Milli sporcularımızın uluslararası arenada elde ettiği bu değerli başarılar bizleri gururlandırıyor. Konya Olimpik Velodromu ile birlikte pist bisikletinde önemli bir gelişim süreci yaşıyoruz. Astana’da kazanılan altın ve gümüş madalyalar, Türk bisikletinin doğru yolda ilerlediğinin önemli göstergelerinden biridir. Sporcularımızı, antrenörlerimizi ve emeği geçen herkesi kutluyorum”. Uluslararası arenada elde ettikleri başarılı sonuçlarla ülkemizi gururlandıran milli sporcularımızın başarılarının devam etmesi hedefleniyor.