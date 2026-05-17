Medya-İş'te yeni dönemde Konya imzası

Ankara'da 5. gerçekleşen Medya İşçileri Sendikası'nın (Medya-İş) olağan genel kurulunda Sezai Ballı yeniden genel başkan seçilirken, Konya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sefa Özdemir ise Genel Başkan Yardımcılığına seçildi.

Medya-İş'te yeni dönemde Konya imzası
Haber Merkezi
Haber MerkeziEditöryal
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Medya-İş'te yeni dönemde Konya imzası

Medya İşçileri Sendikası’nın (Medya-İş) 5. Olağan Genel Kurulu Ankara’da gerçekleştirildi. Genel kurulda mevcut başkan Sezai Ballı yeniden genel başkan seçilerek güven tazeledi. Ankara’daki bir otelde düzenlenen genel kurula, Hak-İş Konfederasyonu’na bağlı sendikaların yöneticileri, medya iş kolu delegeleri ve çok sayıda üye katıldı. Gerçekleştirilen seçimde oy kullanan 101 delegenin tamamının oyunu alan Sezai Ballı, yeniden Medya-İş Genel Başkanı oldu. Yeni yönetimde Konya’dan da önemli bir isim yer aldı. Konya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sefa Özdemir, Medya-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcılığı görevine seçildi.

Bolu'dan Konya'ya uzanan acı haber
Bu Habere de Bak
Bolu’dan Konya’ya uzanan acı haber

Medya-İş'te yeni dönemde Konya imzası

Genel kurulun ardından oluşan yönetimde genel başkan yardımcıları şu isimlerden oluştu: Sefa Özdemir, Leyla Dilek Atçeken, Sinan Özer, Oğuz Eroğlu. Genel kurulda birlik ve beraberlik mesajları verilirken, medya çalışanlarının haklarının korunması ve sektörün güçlendirilmesine yönelik çalışmaların devam edeceği vurgulandı.
 

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Konya'da pes dedirten hırsızlık!
Konya'da pes dedirten hırsızlık!
Konya'da 60 bine yakın eser sergileniyor
Konya’da 60 bine yakın eser sergileniyor
Konya'da vahşet sonrası cenaze namazı kılındı
Konya’da vahşet sonrası cenaze namazı kılındı
Karatay'daki bu sergi görenleri büyüledi
Karatay’daki bu sergi görenleri büyüledi
Konya bölgesel bir çekim gücü oldu
Konya bölgesel bir çekim gücü oldu
Başkan Altay'a İbn Haldun Üniversitesi'nden ödül
Başkan Altay'a İbn Haldun Üniversitesi'nden ödül