Medya-İş'te yeni dönemde Konya imzası

Medya İşçileri Sendikası’nın (Medya-İş) 5. Olağan Genel Kurulu Ankara’da gerçekleştirildi. Genel kurulda mevcut başkan Sezai Ballı yeniden genel başkan seçilerek güven tazeledi. Ankara’daki bir otelde düzenlenen genel kurula, Hak-İş Konfederasyonu’na bağlı sendikaların yöneticileri, medya iş kolu delegeleri ve çok sayıda üye katıldı. Gerçekleştirilen seçimde oy kullanan 101 delegenin tamamının oyunu alan Sezai Ballı, yeniden Medya-İş Genel Başkanı oldu. Yeni yönetimde Konya’dan da önemli bir isim yer aldı. Konya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sefa Özdemir, Medya-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcılığı görevine seçildi.

Genel kurulun ardından oluşan yönetimde genel başkan yardımcıları şu isimlerden oluştu: Sefa Özdemir, Leyla Dilek Atçeken, Sinan Özer, Oğuz Eroğlu. Genel kurulda birlik ve beraberlik mesajları verilirken, medya çalışanlarının haklarının korunması ve sektörün güçlendirilmesine yönelik çalışmaların devam edeceği vurgulandı.

