Konya'da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 11 Nisan Cumartesi günü
Konya' da yaşayan vatandaşlar için nöbetçi eczane bilgileri açıklandı. 11 Nisan Cumartesi günü, acil ilaç ihtiyacı olanlar için şehrin farklı ilçelerinde hizmet verecek nöbetçi eczaneler belli oldu. İşte nöbetçi eczaneler ve adresleri.
1. BÖLGE (SELÇUKLU)
ÜMRAN ECZANESİ
FERİTPAŞA MAHALLESİ ULAŞBABA CADDESİ NO:10E SELÇUKLU
(BEŞYOL KAVŞAĞI, ASIL DONDURMA YANI)
0332 353 07 80
2. BÖLGE (SELÇUKLU)
NUREFŞAN ECZANESİ
ŞEKER MAHALLESİ FAHRİ KULU CADDESİ NO:7B SELÇUKLU
(KİBRİT CAMİİ KARŞI CADDESİ (ŞEKER TEKKE TARAFI))
0542 139 52 61
3. BÖLGE (MERAM - SELÇUKLU)
REİSOĞLU ECZANESİ
KÖYCEĞİZ MAHALLESİ BEYŞEHİR CADDESİ NO:246B MERAM
(MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ KARŞISI)
0332 324 74 74
4. BÖLGE (MERAM)
CAN ECZANESİ
ALAVARDI MAHALLESİ ÇAMLIK SOKAK NO:6D MERAM
(YAKA PARKI ARKASI,NARGROS MARKET ARKASI)
0332 323 53 00
5. BÖLGE (KARATAY - SELÇUKLU)
NADİR ECZANESİ
MUSALLA BAĞLARI MAHALLESİ GÜRZ SOKAK NO:48-50 SELÇUKLU
(MEDİCANA HASTANESİ YANI)
0332 236 40 20
6. BÖLGE (MERAM - SELÇUKLU - KARATAY)
ŞİRİN ECZANESİ
KONEVİ MAHALLESİ MİLLET CADDDESİ NO:19B MERAM
(ESKİ HAVA HASTANESİ KARŞISI)
0332 322 22 01
7. BÖLGE (KARATAY)
MEVRA ECZANESİ
DOĞUŞ MAHALLESİ CEMİL ÇİÇEK CADDESİ A BLOK NO:11E KARATAY
(CEMİL ÇİÇEK CADDESİNDEN FETİH CADDESİNE GİDERKEN IŞIKLARA GELMEDEN SAĞDA 0539 324 42 01)
0332 410 04 92
8. BÖLGE (SELÇUKLU)
IHLAMUR ECZANESİ
BEDİR MAH. ÇELEBİ MURAT SOK. NO:12C SELÇUKLU
(ÖZALKENT ESKİ NUMUNE SEMT POLİKLİNİĞİ KARŞISI)
0507 923 83 10
9. BÖLGE (SELÇUKLU)
BARDAKÇI ECZANESİ
ŞEYH ŞAMİL MAHALLESİ KAPI SOKAK SELÇUKLU PARK NO:1A/23 SELÇUKLU
(ÖZEL MEDOVA HASTANESİ KARŞISI)
0332 320 22 33
10. BÖLGE (SELÇUKLU)
PARSANA ECZANESİ
PARSANA MAHALLESİ ARACI SOKAK NO:1A SELÇUKLU
(PARSANA ÇARŞI, BİM YANI)
0552 350 93 50
11. BÖLGE (SELÇUKLU)
TUNA ECZANESİ
SANCAK MAHALLESİ MEFTUN SOKAK A1 GİRİŞ NO:6D-E SELÇUKLU
(ABİDİN SANİYE ERÇAL İLKÖĞRETİM OKULU ARKASI)
0332 255 21 50
12. BÖLGE (KARATAY - MERAM)
MERKEZ ECZANESİ
AYDOĞDU MAHALLESİ SÖĞÜTLÜ SOKAK NO:77A MERAM
(29 NOLU ABİDİN SANİYE ERÇAL SAĞLIK OCAĞI YANI)
0332 351 71 81