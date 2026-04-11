Konya'da polisleri duygulandıran ihbar

Konya'da kavga ihbarı yapan çocuklar, bölgeye giden polis ekiplerine sürpriz kutlama düzenleyerek emniyet güçlerini duygulandırdı.

Konya'daki Karatay Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan çocuklar, Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri kapsamında, polis ekiplerine sürpriz yaptı. Çocukların kaldığı sitede sembolik bir kavga ihbarı yapması üzerine polis ekipleri olay yerine yönlendirildi. 

Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, araçlarından indikleri anda çocukların alkışları ve sevgi gösterileriyle karşılaştı. Hazırlanan sürpriz karşısında duygu dolu anlar yaşayan emniyet mensupları, kendileri için hazırlanan pastayı çocuklarla birlikte keserek tebrikleri kabul etti.

ÇOCUKLAR SEVGİSİNİ GÖSTERDİ

Konya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Topal, Türk polisinin toplumun huzuru için gece gündüz demeden görev yaptığını söyledi. 

Polis ekiplerine, çocukların sevgisiyle hazırlanan bir sürprizle teşekkür etmek istediklerini ifade eden Topal, "Onların zorlu görevlerde her zaman yanlarında olduğumuzu hissettirmek, bizler için çok kıymetli. Türk Polis Teşkilatımızın 181. kuruluş yıl dönümünü ve Polis Haftası'nı en içten dileklerimle kutluyorum." dedi. 

Kutlama programı, çocukların polis ekiplerine çiçek takdim etmesi ve hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi.

