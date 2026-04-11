Konya'da kavgaya giden polislere sürpriz karşılama

Konya'nın Ereğli ilçesinde kavga ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri, sürprizle karşılaştı. Emniyet güçleri olay yerinde pasta ve çiçeklerle karşılandı.

Konya Ereğli ilçe merkezinde market işleten Volkan Kara, kavga ihbarında bulunarak polis ekiplerini olay yerine çağırdı.

Kısa sürede adrese intikal eden ekipler, olay yerine ulaştıklarında kavga yerine pasta ve çiçekle karşılandı. 

Volkan Kara ve komşu esnafların Polis Haftası dolayısıyla polis ekiplerine sürpriz hazırladığı ve bu şekilde polislerin haftasını kutladığı öğrenildi. 

Polis ekipleri yapılan sürpriz karşısında şaşkınlık yaşarken, teşekkür etti.

Konya Tarım Fuarı mutlu ediyor
Konya Tarım Fuarı mutlu ediyor
Süper Lig'de heyecan tam gaz! Konyaspor'un konuğu Karagümrük
Süper Lig’de heyecan tam gaz! Konyaspor’un konuğu Karagümrük
Konya'ya can suyu olacak seferberlik
Konya'ya can suyu olacak seferberlik
Konyaspor sol bekini buldu!
Konyaspor sol bekini buldu!
Konya mutfağı yarıştı
Konya mutfağı yarıştı
Konya'da anlamlı etkinlik gerçekleştirildi
Konya'da anlamlı etkinlik gerçekleştirildi