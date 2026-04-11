Konya'da kavgaya giden polislere sürpriz karşılama

Konya Ereğli ilçe merkezinde market işleten Volkan Kara, kavga ihbarında bulunarak polis ekiplerini olay yerine çağırdı.

Kısa sürede adrese intikal eden ekipler, olay yerine ulaştıklarında kavga yerine pasta ve çiçekle karşılandı.

Volkan Kara ve komşu esnafların Polis Haftası dolayısıyla polis ekiplerine sürpriz hazırladığı ve bu şekilde polislerin haftasını kutladığı öğrenildi.

Polis ekipleri yapılan sürpriz karşısında şaşkınlık yaşarken, teşekkür etti.