Konya'nın o ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın 181. yılı kutlandı
Konya'nın o ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 181. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.
Konya’nın Kulu ilçesinde Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 181. yılı kutlandı. Atatürk anıtına çelenk koyulmasıyla başlayan program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti.
Cuma namazını müteakip Kulu Merkez Camii’nde şehitler için Kur’an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okunarak dua edildi. Ayrıca ilçe merkezinde Emniyet Müdürü Mehmet Genç, Polis Merkezi Amiri Komiser Ahmet İnce ve emniyet personeli tarafından şehit kabirleri ziyaret gerçekleştirildi.
Düzenlenen programlara, Belediye Başkanvekili Ahmet Küçükçelik, İlçe Jandarma Komutanı Metehan Osman Hasdemir, Kulu İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Genç, Polis Merkezi Amiri Komiser Ahmet İnce, protokol mensupları katılım gösterdi.