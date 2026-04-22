Konya’da 23 Nisan öncesi anlamlı ziyaret

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi ve Gençlik Meclisi üyeleriyle bir araya geldi.

Konya Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi Başkanı İnci Kaşıkçı ve Meclis üyesi çocuklar Başkan Altay’ı ziyaret etti. Taş Bina’da gerçekleşen buluşmada çocuklarla Konya ve gelecekleri hakkında sohbet ederek fikirlerini soran Başkan Altay, onlara önemli tavsiyelerde bulundu.

Başkan Altay’dan Çocuk Meclisi’ne 23 Nisan Mesajı

Çocuklarla bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Altay, “Çocuk Meclisi’nin Konya’ya dair irade koyması bizim için çok önemli. Çünkü aslında sizin yaşayacağınız şehri inşa ediyoruz. Dolayısıyla siz nasıl bir şehir arzu ediyorsunuz, hangi konularda şehrimizin öne çıkmasını istiyorsunuz, hangi konularda eksiklerimiz var? Bu konularda fikirleriniz bizim için çok kıymetli. Onun için Çocuk Meclisi’nin çalışmalarını dikkatle takip ediyoruz. Bir taraftan da sizin gelecekte yerel yönetime katkı sağlamanız adına önemli bir farkındalık oluşuyor. Hepinizi tebrik ediyorum. Sizin kanaatleriniz inşallah şehrimizin yarınları için çok önemli bir katkı olacak. Bu vesileyle hepinizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı tebrik ediyorum” diye konuştu.

Başkan Altay'a Teşekkür

Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi Başkanı İnci Kaşıkçı da meclis faaliyetleriyle ilgili bilgi verdi. İnci, kendilerine verilen değerden dolayı Başkan Altay’a tüm çocuklar adına teşekkür etti.

Başkan Altay, Atmosfer Bosna Gençlik Merkezi’nde Gençlerle Buluştu

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Büyükşehir Belediyesi’nin üniversite öğrencilerine yönelik hizmeti olan Atmosfer Bosna Gençlik Merkezi’ni ziyaret ederek Gençlik Meclisi üyesi gençlerle buluştu.

Gençlik Meclisi Başkanı Salim Can Kilci’nin de yer aldığı buluşmada üniversiteli gençlerle samimi bir ortamda sohbet ederek, talep ve önerilerini dinleyen Başkan Altay, burada da merkezi ziyarete gelen Çocuk Meclisi üyeleriyle selamlaşarak çalışmalarında başarılar diledi.