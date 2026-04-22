Konya’da dayısını öldüren sanık için yeni gelişme!

Meram ilçesinde Enes K'nin, dayısı Recep Gültekin'i öldürmesine ilişkin Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, kamera görüntüleri, otopsi ve adli raporlar, mesajlar, banka hesap hareketleri, nüfus ve adli sicil kaydı ile sanık Enes K'nin (21) ifadelerine yer verildi.

Enes K'nin cezaevinden izinli olarak çıktığı, annesi ve üvey babasıyla anlaşamadığı için kendisine sahip çıkan maktul dayısı Recep Gültekin'in (46) evinde kaldığı belirtilen iddianamede, sanığın daha önce cezaevinde tanıştığı Ş.C. ve H.G. ile uyuşturucu madde almak için anlaştığı, Ş.C'yi kandırıp parayı aldığı ve maddeyi getirmediği bildirildi.

Ş.C'nin parasını alamadığı sanığa ulaşamayınca, sosyal medyadan yakınlarına ulaştığı aktarılan iddianamede, şunlar kaydedildi:

"Bu durumun dayısının kulağına gittiği, uyuşturucu kullanan Ş.C'nin maktulü arayıp rahatsız ettiği öğrenilmiştir. Sanığın cezaevinden çıktıktan sonra akıllanmaması ve hala uyuşturucu madde satışı işlerine bulaşmasına sinirlenen dayılarının, sanığı tıbbı müdahaleyle giderilebilir şekilde döverek yaraladıkları anlaşılmıştır. Olay günü Ş.C'nin parasını vermek amacıyla bir araya gelindiği, öncesinde sanığın yaşanabilecek bir kavgada kullanmak amacıyla ekmek bıçağı satın alarak, üzerinde taşıdığı anlaşılmıştır."

“Kastın öldürmeye yönelik olduğu değerlendirildi”

İddianamede, şu değerlendirme yapıldı:

"Sanığın üç adet öldürücü nitelikteki darbeyle maktulü bıçaklayıp, eylemine de diğer dayısının araya girerek son vermesi nazara alındığında, kastın öldürmeye yönelik olduğu, kasten öldürme suçunu işlediği anlaşılmıştır. Sanık Enes K'nin dayısı Recep Gültekin tarafından olaydan bir gün önce darbedilmesine kendi haksız eylemleriyle sebebiyet verdiği, dolayısıyla somut olayda, haksız tahrik hükümlerinin yasal şartlarının oluşmadığı anlaşılmıştır."

Sanığın, "kasten öldürme" suçundan, müebbet hapis cezasıyla yargılanması istendi.

Enes K, Meram ilçesinde 4 Mart'ta, kendisini uyuşturucudan uzak tutmaya çalışan dayısı Recep Gültekin'i bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınmış, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.