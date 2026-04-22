Adem Bulut’tan inşaat sektörüne ilişkin önemli açıklamalar

Konya Müteahhitler Birliği (KOMÜT) Yönetim Kurulu Başkanı Adem Bulut, inşaat sektöründeki gelişmeleri değerlendirdi. Başkan Bulut, ekonomik zorluklar ve döviz kurlarındaki hareketliliğin sektörü olumsuz etkilediğini söyledi.

Bulut, Konya ve ülke çağında kira fiyatlarının yükselmesinin temel nedenlerinden birinin artan inşaat maliyetleri olduğunu belirterek, müteahhitlerin ciddi sıkıntılar yaşadığını söyledi. Dünyadaki ekonomik hareketliliğin sektörü etkilediği belirten Bulut, “Konya’da inşaat maliyet oranları yüzde 35 ile yüzde 40 arasında değişiklik gösteriyor. Bu maliyet artışları hem arsa fiyatlarını hem de konut kiralarını yükseltiyor. Bunun tek sebebi müteahhitler değil. Artan maliyetler ve döviz hareketliliği hepimizi zorluyor”şeklinde konuştu.

Bütün Riskler Müteahhitlerin Üzerinde

Başkan Bulut, sektördeki risklerin giderek arttığını ifade ederek, mevcut şartlarda kooperatif modeli ile 2+1 daire projelerinin daha mantıklı hale geldiğini ifade etti. Maaliyetleri göz önünde bulundurarak proje ürettiklerini belirten Bulut, “Maliyetlerin yüksek olmasından dolayı artık kooperatif sistemi ve 2+1 daire yapımları daha mantıklı bir hale geldi.

Çünkü sorunlar bitmiyor. Yap-sat modelinde büyük zorluklar yok. Bütün riskler müteahhitlerin üzerinde oluyor. Biz de maliyetleri görerek ona göre hareket ediyoruz”dedi. Ekonomik istikrarın önemine vurgu yapan Bulut, sektörün sürdürülebilirliği için ekonomik istikrarın sağlanması ve maliyet baskısının azaltılması gerektiğini söyledi.

Üye Sayısı 200’e Yükseldi

Dernek faaliyetleri hakkında da bilgi veren Bulut, göreve geldiklerinde 120 üye bulunduğunu, bugün ise yaklaşık 200 üyeye ulaştıklarını kaydetti. Yeni üyelerin büyük bölümünü mimar, mühendis ve teknik müteahhitlerin oluşturduğunu ifade eden Başkan Bulut, bunun sevindirici bir gelişme olduğunu söyledi.

KOMÜT’e yeni bir dernek binası kazandırdıklarını hatırlatan Başkan Bulut, “Bu binanın açılışını geçen yıl haziran ayında gerçekleştirdik. Şehrimiz ve derneğimiz adına önemli bir adım attık. STK anlamında Konya’da bu ölçekte bina sahibi kuruluş sayısı oldukça az. Biz de bunu başarmanın gururunu yaşıyoruz”şeklinde konuştu.

Bulut, 120 dairelik 5+1 konut projesiyle birlikte dernek binasının da hayata geçirildiğini kaydetti. Projenin yaklaşık 2 milyar TL değerinde olduğunu ifade eden Başkan Bulut, modern yapısı, kapalı otoparkları ve elektrikli araç şarj istasyonu gibi özellikleriyle projenin göz dolduğunu belirtti.

Dernek faaliyetlerinden bahseden Adem Bulut, Üyelerle birlikte birçok sosyal ve teknik faaliyet düzenlediklerini, yurt içi ve yurt dışı geziler, fabrika ziyaretleri ve teknik inceleme programları gerçekleştirdiklerini ifade etti. İmar yönetmelikleri konusunda dernek olarak katkı verdiklerini söylen Adem Bulut belirten, “Büyükşehir Belediyesi’nin son çıkardığı imar yönetmeliği sürecinde derneğimizin önemli katkıları oldu. Bazı maddelerin hazırlanmasında sektör temsilcileri olarak görüş bildirdik”şeklinde konuştu.

Ruhsat Süreci Hızlandırılmalı

Ruhsat sürecine ilişkinde açıklamalarda bulunan Bulut, belediyelerde işlemlerin hızlandırılması gerektiğini belirterek, “Yeni dönemde yazılım destekli bir takip sistemi devreye alınacak. Müteahhit, arsa sahibi, mimar ve mühendisler süreci dijital olarak takip edebilecek. Bunun işlemleri hızlandıracağına inanıyoruz”dedi.

Toplantıya, Başkan Vekili Osman Derin, Başkan Yardımcısı Ali Kamacı ile yönetim kurulu üyeleri Mehmet Eryılmaz, Necip Taşpınar ve Ali Can katıldı. Toplantının ardından 120 dairelik 5+1 konut projesi gezilerek basın mensuplarına bilgiler verildi.