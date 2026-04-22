Karatay'da 23 Nisan Tenis Turnuvası heyecanı yaşandı

Karatay Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen “TBMM 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Tenis Turnuvası” büyük bir ilgiyle tamamlandı. 7-14 yaş arası sporcuların katılımıyla gerçekleştirilen organizasyonda tenis severler bir araya geldi.

Karatay Belediyesi, Türkiye Tenis Federasyonu Konya İl Temsilciliği ve Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen turnuva, genç yetenekleri bir araya getirirken büyük bir heyecana sahne oldu. Konya’nın en büyük kapalı tenis kortuna sahip olan Karatay, 23 Nisan kapsamında anlamlı bir organizasyona daha ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadı. 13-17 Nisan 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen turnuvada, kız ve erkek olmak üzere 7-14 yaş arası sporcular madalya mücadelesi verdi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı gibi anlamlı bir günde çocukları sporla buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, geleceğin teminatı olan çocukların gelişiminde sportif faaliyetlerin önemini vurguladı. Başkan Hasan Kılca şöyle konuştu, “23 Nisan gibi anlamlı bir günde çocuklarımızı sporla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Karatay Belediyesi olarak geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızın hem fiziksel hem de sosyal gelişimlerine katkı sunacak her türlü organizasyonu önemsiyoruz. Bu turnuva, sadece bir spor etkinliği değil; aynı zamanda dostluğun, kardeşliğin ve centilmenliğin en güzel şekilde sergilendiği bir buluşma oldu”.

“Konya’mızın en büyük kapalı tenis kortuna sahip ilçesi olarak, böylesine değerli bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan gurur duyuyoruz. Türkiye Tenis Federasyonu Konya İl Temsilciliğimiz ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzle birlikte güzel bir iş birliği ortaya koyduk. Katılan tüm sporcularımızı tebrik ediyor, onları yetiştiren ailelerine ve antrenörlerine teşekkür ediyorum. Bizler çocuklarımız için çalışmaya, onların hayallerine destek olmaya devam edeceğiz.

Sporun birleştirici gücüyle daha sağlıklı ve daha güçlü nesiller yetiştirmeyi sürdüreceğiz”. Ayrıca turnuvaya katılım sağlayan sporcular ve aileleri, 23 Nisan vesilesiyle düzenlenen organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirerek Karatay Belediyesi’ne teşekkür etti. Program, dereceye giren sporculara kupa ve madalyalarının takdim edilmesi ve hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.