Konya Büyükşehir Belediyesinden Kulu'ya dev yatırım!

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Cihanbeyli ve Kulu ilçelerini ziyaret ederek Kulu İtfaiye Merkezi'nin temel atma törenine katıldı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Cihanbeyli ve Kulu ilçelerini ziyaret ederek, Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilecek Kulu İtfaiye Merkezi’nin temeli atma törenine katıldı.

İlk olarak Cihanbeyli’yi ziyaret eden Başkan Altay, AK Parti Konya İl Yönetim Kurulu Üyeleri Münir Günay, İsmail Çetin ile birlikte göreve yeni seçilen AK Parti Cihanbeyli İlçe Başkanı Ferhat Çivi’ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

"Bayrak Değimi Kavga İle Olmaz"

Başkan Altay konuşmasında yeni görev alan Cihanbeyli İlçe Başkanı Çivi'ye hayırlı olsun temennisini şu sözlerle iletti:

“Bizim partimizde bayrak değişimi kavgayla gürültüyle olmaz. Bayrağı taşır, sonra yeni sahibine teslim ederiz. O da daha ileriye taşımak için gayet eder. Bu vesileyle partimize hizmet eden herkese teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Yeni görev alan Ferhat Çivi Başkanımıza ve ekibine hayırlı olsun diyorum. Birlikte yapacak çok işimiz var”

AK Parti Cihanbeyli İlçe Başkanı Ferhat Çivi de ziyareti ve ilçeye verdiği destek için Başkan Altay'a teşekkür etti.

Başkan Altay daha sonra Cihanbeyli Belediyesi’ni ziyaret ederek, Belediye Başkanı Fırat Kızılkaya’yla bir araya geldi.

İtfaiye Merkezinin Temeli Atıldı

Cihanbeyli’de yarım kalan Murat Kurum Öğretmenevi'nin inşası Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından devralındı.

Cihanbeyli’den sonra Kulu’ya geçen Başlan Altay, burada da ilk olarak Kulu Gençlik Merkezi’ni ziyaret ederek Konya Büyükşehir Belediyesi Spor Konya’nın faaliyetlerine katılan öğrencilerle bir araya geldi.

Başkan Altay daha sonra Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılacak yeni itfaiye merkezinin temel atma programına katıldı.

Programda konuşan Kulu Belediye Başkanı Abdurrahim Sertdemir, böyle önemli bir hizmeti kendilerine sunan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a teşekkür etti.

"İtfaiye Teşkilatının Önemini Hatay Depreminde Gördük"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da Konya gibi büyük bir coğrafyada itfaiye teşkilatını koordine etmenin ve binalarını yenilemenin zor ve meşakkatli bir iş olduğunu vurgulayarak, Hatay depremindeki önemine de değindi.

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin AFAD’dan Türkiye'de ağır, orta ve hafif kademede arama-kurtarma sertifikası alan ilk belediye olduğunu anımsatan Başkan Altay, şu sözlere yer verdi:

“Bu konuda da eğitimlerimize kesintisiz bir şekilde devam ediyoruz. İnşallah bu bina da tamamlandığında itfaiyecilerimiz için önemli bir merkez olacak. Bu vesileyle değerli Kulu Belediye Başkanımıza ben de teşekkür ediyorum. Bütün ilçelerimizde koordineli çalışıyoruz ama Kulu’da koordinasyonumuz çok yüksek. Birlikte şehirle ilgili konuları istişare ediyor, sahada gayret gösteriyoruz. Biz Kulu’yu, Kululuları ve başkanımızı hiçbir zaman yalnız bırakmayız”

"Konya’da Arıtılmadan Hiçbir Metreküp Suyu Tuz Gölü'ne Deşarj Etmiyoruz”

Yeni Büyükşehir Yasasıyla birlikte ilçelerde önemli değişimler olduğunu kaydeden Başkan Altay, “Tabii öncelikle altyapı çalışmalarını bir tamamlamamız gerekiyordu. Bizim Kulu, Cihanbeyli bölgesinde en önemli kültürel ve tabiat varlığımız Tuzgölü. Tuzgölü'nün korunmasıyla ilgili arıtma tesislerimizi elhamdülillah tamamlandık. Böylece Konya kısmından arıtılmadan hiçbir metreküp suyu Tuzgölü'ne deşarj etmiyoruz. Bu sene elhamdülillah rahmet bol. Çiftçimizin yüzü gülüyor. Çiftçilerimize de bol ve bereketli bir yıl olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

Başkan Altay'ın hizmetleri kararlıkla süreceğini ifade eden konuşmasının ardından Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilecek Kulu İtfaiye Merkezi’nin temeli dualarla atıldı.

Programa; AK Parti Konya İl Yönetim Kurulu Üyeleri Münir Günay ve İsmail Çetin, AK Parti Kulu İlçe Başkanı Adil Görgülü, MHP Kulu İlçe Başkanı Abdurrahman Çağlayan, Kulu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Bakırtaş, Gençlik Spor İlçe Müdürü Barış Serhat Tütüncü ve Kulu İlçe Müftüsü Muhsin Yıldız da katıldı.