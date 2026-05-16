Konya'da zehir tacirine geçit yok
Konya'nın Seydişehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonu ile zehir taciri kıskıvrak yaakalandı.
Haberin Özeti
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Konya'nın Seydişehir ilçesinde uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, Kızılcalar Mahallesi'nde bir aracın koltuğunun astarına gizlenmiş bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan Y.D, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.