  • Konya dahil 33 ilde 8,7 milyar liralık vurgun! 24 tutuklama

Eskişehir merkezli içlerinde Konya'nın da bulunduğu 33 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 45 şüpheliden 24'ü tutuklandı.

DHA
Haberin Özeti

  • Eskişehir merkezli, Konya dahil 33 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 8,7 milyar liralık vurgun tespit edildi.
  • Operasyon kapsamında gözaltına alınan 91 şüpheliden 45'i adliyeye sevk edildi, 24'ü tutuklanırken 21'i adli kontrolle serbest kaldı.
  • Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, 1,2 milyar liralık işlem hacminin 8 ayrı şirket üzerinden gerçekleştirildiğini belirledi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'nın desteğiyle Eskişehir merkezli Adana, Adıyaman, Ankara, Antalya, Aydın, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bursa, Diyarbakır, Edirne, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Mardin, Mersin, Muğla, Niğde, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Van'da 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Yasa dışı bahis', 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'Suçtan kaynaklanan gelirlerin aklanması'na yönelik operasyon düzenlendi. 

Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin Vergi Denetim Kurulu desteğiyle gerçekleştirdiği baskınlarda örgüt kurma ve nitelikli dolandırıcılık suçları mercek altına alındı.

Haklarında gözaltı kararı verilen 135 şüpheliden 91’i gözaltına alındı. Eskişehir’e getirilen şüphelilerden 46'sı ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. 

İncelemede 44 şüphelinin yurt dışında oturduğu belirlenirken, ifade işlemleri tamamlanan 45 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, savcılık sorgularının ardından Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılırken; 24'ü tutuklandı, 21'i adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. 

Hakkında gözaltı kararı bulunan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale ve suç unsurlarına el konuldu.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin incelemesinde; şüphelilerin suçlardan 8,7 milyar lira gelir elde ettikleri belirlendi. 

Sadece 1,2 milyar liralık işlem hacminin 8 ayrı şirket üzerinden gerçekleştiği ortaya çıkarıldı. Soruşturma sürüyor. 

