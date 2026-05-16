  Konya'da kan donduran aile katliamı! Elleri kanlar içinde bulundu

Konya'da aile katliamı yaşandı. Bir kişi tartıştığı anne ve babasını bıçaklayarak öldürdü.

Haberin Özeti

  • Konya Meram'da, öğle saatlerinde çıkan tartışmada C.D. isimli şahıs anne ve babasını bıçaklayarak öldürdü.
  • Sağlık ekipleri, 3 katlı binadaki dairede Gökhan Dinçer ve eşi Nazife Dinçer'in hayatını kaybettiğini belirledi.
  • Cinayet şüphelisi evlat C.D., olayın ardından kısa sürede adrese yakın bir sokakta polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, öğle saatlerinde merkez Meram ilçesi Havzan Mahallesi Benekli Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir binada meydana geldi. 

Edinilen bilgiye göre, bir kişi tartışma sonrası çıkan kavgada anne ve babasını bıçaklayarak evden kaçtı. 

Konya'nın Meram ilçesi Havzan Mahallesi'nde bir şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı anne ve babasını bıçakla katletti.

İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 

Adrese gelen ekipler 3 katlı binanın birinci katındaki daireye girdi. 

Benekli Sokak üzerinde yer alan 3 katlı binanın birinci katında meydana gelen aile içi kavga, iki kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı.

Ekipler anne ve babayı kanlar içerisinde buldu. 

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde Gökhan Dinçer ve eşi Nazife Dinçer'in hayatını kaybettiğini belirledi. 

Elleri Kanlar İçinde Bulundu

Devriye görevi yapan polis ekipleri, parkta elleri kanlı şekilde oturan Cihan Dinçer’i fark etti.

 Ekipler, Dinçer’in durumundan şüphelenerek sorular sordu. Dinçer, anne ve babasını bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf etti. 

Dinçer'in tarif ettiği Benekli Sokak'taki 2 katlı evin giriş katına giden polis, adreste kapıyı kimse açmayınca olay yerine itfaiye çağırdı.

Veteriner Çift, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde Çalışıyormuş

İtfaiye ekiplerinin kapısını açtığı eve giren ekipler, Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görevli veteriner Nazife ve Gökhan Dinçer çiftini bıçaklanarak öldürülmüş buldu. 

Hukuk fakültesi öğrencisi Cihan Dinçer gözaltına alınırken, olay yerinde yapılan incelemenin ardından cansız bedenler otopsi için Konya Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor

