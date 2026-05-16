DEAŞ'ın 'iki numaralı ismi' öldü

ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından DEAŞ'a düzenlenen operasyona ilişkin açıklamada bulundu.

"DEAŞ'ın küresel operasyonlarının iki numaralı ismi" olarak nitelediği el-Minuki'nin öldürüldüğünü duyuran Trump, "oldukça karmaşık" operasyonun kendi talimatıyla ABD ve Nijerya silahlı kuvvetleri tarafından "kusursuz şekilde" düzenlendiğini belirtti.

Bu sayede DEAŞ'ın küresel operasyonlarının "oldukça zayıflayacağını" kaydeden Trump, "Afrika'da saklanabileceğini sanıyordu ancak yaptıklarından bizi haberdar eden kaynaklarımız olduğunu bilmiyordu." ifadesini kullandı.

Nijerya Cumhurbaşkanı Tinubu, DEAŞ'ın "iki numaralı ismi" el-Minuki'nin öldüğünü doğruladı

Nijerya Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada Tinubu, Nijerya ve ABD silahlı kuvvetlerinin gece saatlerinde düzenlediği operasyonun terörle mücadelede iki ülke arasındaki işbirliğinin önemli bir örneği olduğunu belirtti.

Tinubu, ilk değerlendirmelere göre, Ebu-Bilal el-Minuki ile bazı yardımcılarının Çad Gölü Havzası'ndaki yerleşkelerine düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü ifade etti.

Operasyonun DEAŞ'a ağır darbe vurduğunu kaydeden Tinubu, ABD ile güvenlik alanındaki ortaklıktan memnuniyet duyduklarını aktardı.

ABD Başkanı Trump'a desteklerinden dolayı teşekkür eden Tinubu, operasyonda görev alan personelin profesyonelliğini ve cesaretini takdir ettiğini belirtti.