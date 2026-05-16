Konya'da ecdat yadigarı türbelerine restore hamlesi

Dernekler, geçmişte benzer bir türbeyi bakımsızlıktan kurtardıklarını belirterek, öncelikle bu iki eserin keşif ve maliyetlerinin çıkarılmasını istedi.

Turguteli ve Gönül Gözü Dernekleri, Konya Vakıflar Bölge Müdürü Yılmaz Kılınç'ı ziyaret ederek Turgutoğulları'na ait bakımsız iki türbenin restorasyonunu talep etti.

Turguteli Kültür Sanat Tarih Derneği Başkanı Devriş Ahmet Şahin ve beraberindekiler, Konya Vakıflar Bölge Müdürü Yılmaz Kılınç’ı ziyaret etti. Ziyarette konuşan Başkan Şahin, şuan ziyarete kapalı olan Turgutoğlu Türbesi’nin geçmiş dönemde daha kötü durumda olduğunu ve Turguteli Kültür Sanat Tarihi Derneği’nin girişimleri ve dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek’in katkıları ile kırık olan kapı ve pencerelerinin yapılarak türbeyi alkoliklerin mekanı olmaktan kurtardıklarını söyledi.

Restorasyona Talip Oldular

Başkan Şahin Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne sunmuş olduğu dilekçede, “Bizler; Turguteli Kültür Sanat Tarih Derneği” Ve “Gönül Gözü Kültür Ve Yardımlaşma Derneği olarak bir hayra vesile olarak tarihe ışık tutmak istiyoruz. Hali hazırda ziyaret edilemeyen, ama restore edilmeye ihtiyacı olduğunu düşündüğümüz iki (iki) adet taşınmazın restorasyonunun yapılmasına vesile olmak istiyoruz.

Çünkü aşiretten ziyade bir hanedanlık vasıflarını taşıyan Turgutoğulları tam manasıyla ilim üzerine kurulu bir hayat düsturunu benimsemiş ve bunu tamamlayan İslamî bir çerçevede yaşamaya gayret gösterip, yaşadığı topraklarına minnettarlığını ifade edecek birçok eserler yaptırmışlardır.

Bu eserlerin neredeyse tamamı, günümüze kadar gelemese de, yaptırıldıkları dönemden sonrasına değin birçok âlim, ulema, hafız ve bilim adamı yetiştirmiş, sosyal ve kültürel kalkınmaya da destek verecek kurumlar tahsis etmelerine rağmen ne yazık ki mevcut tarih kitaplarında fazla yer almamıştır.

Konya merkez ve Seydişehir ilçesindeki yaptırdıkları türbeler günümüze kadar ulaşmış ve bakımsız haldedir. Müdürlüğünüzden talebimiz; öncelikle uygun ise bu iki yer ile ilgili keşif hazırlanarak maliyetlerinin çıkarılması ve bizlerin oluşacak bütçeye göre tavır alacağız.

Akabinde bütçenin elverdiğince, biz iki dernek olarak restorasyonu ilgili kanunlar ve Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün kararları doğrultusunda, restore ettirerek halkımızın hizmetine sunmak istiyoruz.

Bunun ile ilgili müdürlüğünüz ve bakanlığın listelerinde yetkili müteahhitler marifeti ve sizin kontrolünüzde restorasyonu bir protokol dahilinde gerçekleştirmeyi planlıyoruz”şeklinde konuştu.

Konya Vakıflar Bölge Müdürü Yılmaz Kılınç ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek en kısa zamanda gerekli incelemelerin yapılarak konuyla ilgileneceğini belirtti.

Ziyaret Turguteli Kültür Sanat Derneği Başkanı Devriş Ahmet Şahin’in Vakıflar Bölge Müdürü Yılmaz Kılınç’a Mustafa Kaygısız’ın Turgutoğulları adlı eserini takdim etmesi ile son buldu.