Saadet Partisi Konya'dan Sumud Filosuna tam destek
Saadet Partisi Konya İl Başkanı Mehmet Demirel, Sumud Filosuna destek açıklamalarında bulundu.
Haberin Özeti
- • Saadet Partisi Konya İl Başkanı Mehmet Demirel, Global Sumud filosuna destek vererek Gazze'ye ulaşma çabasını insanlık adına üstlenilen bir görev olarak tanımladı.
- • Demirel, sosyal medya üzerinden sessiz kalınmaması ve dayanışmanın büyütülmesi gerektiğini vurgulayarak, zulme karşı farkındalık oluşturmanın önemine dikkat çekti.
- • Ateşkes söylemlerine rağmen Filistin'deki yüzlerce şehidi ve binlerce tutukluyu hatırlatan Demirel, Filistin'i gündemde tutmanın bir sorumluluk olduğunu vurguladı. fİLOSU
Saadet Partisi Konya İl Başkanı Mehmet Demirel, Partisinin sosyal medya hesabından yayınladığı videoda Sumud Filosuna destek çıkarak yapılan zulme değindi.
Global Sumud filosunun Gazze’ye ulaşmak için yola çıktığını belirten Demirel, filonun insanlık adına üzerlerine düşen görevi yerine getirdiklerini ifade etti.
Sessiz kalmamak adına sosyal medya hesaplarından ses çıkararak zulmü hatırlatmanın önemine değinen Başkan Demirel, “Dayanışmayı büyütmeliyiz. Dualarımızla, paylaşımlarımızla, farkındalık oluşturarak bu mücadelede yer almalıyız. Çünkü mazlumun yanında durmak sadece bir tercih değil, insanlık görevidir.” sözlerini sarf etti.
Ateşken söylemlerinin zıttı bir şekilde hareket edildiğini aktaran Demirel, şu sözlere yer verdi:
"Unutmamalıyız ki ateşkes söylemlerine rağmen Filistin’de yüzlerce kardeşimiz şehit olmaya devam etti. Binlerce Filistinli ise hâlâ İsrail hapishanelerinde hukuksuz şekilde tutuluyor ve ağır şartlar altında yaşam mücadelesi veriyor. Bu yüzden Filistin’i gündemde tutmak, zulme karşı ses yükseltmek ve mazlumun yanında durmak hepimizin sorumluluğudur. Rabbim Global Sumud filosunun yolunu açık etsin, Filistin’e huzur, Gazze’ye özgürlük nasip etsin.”