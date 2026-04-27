Çatalhöyük tiyatro festivalinin ilk adımı atıldı

Anadolu Gelişim Okulları tiyatro sahnesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan yöneticiler, festivalin 14-17 Ekim 2026 tarihleri arasında gerçekleştirileceğini duyurdu. Festivalin mottosu olarak “Çağdaş Tiyatro ile Binlerce Yıllık Mirasın Kucaklaşması” ifadesini benimsediklerini belirtildiler.

Metin Güler, “Çatalhöyük sadece bir kazı alanı değil, aynı zamanda insanlık tarihinin ortak hafızasıdır. Bu hafızayı tiyatronun evrensel diliyle buluşturmak büyük bir sorumluluk, bu sorumlulukla festival adını Çatalhöyük olarak belirledik” derken; Dr. Ender Kaya, festivalin bölgenin kültür turizmine de önemli katkı sunacağını vurguladı. Adnan Alkan, “Sanat yönetmenimiz Ferhat Üstün ile bu topraklarda tiyatro yapmanın heyecanını yaşıyoruz.

2026 Ekim’inde Konya, Anadolu’nun kalbinde bir tiyatro şenliğine ev sahipliği yapacak” ifadelerini kullandı. Son olarak Ferhat Üstün ise, “festival programında yer alması planlanan atölye çalışmaları, söyleşiler ve açık hava performansları hakkında ilk bilgileri paylaşırken bu festivalin Konya kültür hayatına büyük kazanımlarının olacağını düşündüklerini ve bundan dolayı da büyük bir heyecan duyduklarını” söyledi.

Festivalin danışmanlığını Tiyatro Ofisi Sanat Yönetmeni Metin Güler, ev sahipliğini ise Çınar Sanat Tiyatrosu ve Sahnerengi Tiyatrosu yapacak. Basın toplantısına katılan çok sayıda sanatsever ve yerel basın mensubu, festivalin detaylarını ilgiyle takip ederken, organizasyon ekibi önümüzdeki aylarda festival programıyla ilgili yeni bir duyuru yapacaklarını sözlerine eklediler. Sanatla kazılan bir festival: Çatalhöyük Tiyatro Festivali, 14-17 Ekim 2026’da.