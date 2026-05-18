Başkan Altay'dan gençlere mesaj

19 Mayıs 1919 tarihinin Millî Mücadele’nin başladığı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atıldığı mühim bir gün olduğunu ifade eden Başkan Altay, gençlere seslendi.

Türkiye Yüzyılı'nın gençlerin inancı ve gayreti ile yükseleceğini ifade eden Altay, tüm vatandaşların 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Başkan Altay yayımladığı mesajda şunlara yer verdi:

“Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a ayak bastığı 19 Mayıs 1919, Millî Mücadele’nin başladığı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atıldığı mühim bir tarihtir.

İstiklâl Savaşımız; milletimizin esareti reddederek ayağa kalktığı, bağımsızlığını kendi iradesiyle kazandığı tarihî bir kırılma noktasıdır.

Bu mücadele, millî egemenliğimizi tahkim etmiş; milletimizi ortak bir hedef etrafında birleştirerek Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna zemin hazırlamıştır.

19 Mayıs 1919, bu büyük inkılâbın ilk adımı olması sebebiyle 1938 yılında “Gençlik ve Spor Bayramı” olarak kabul edilmiştir. Bu anlamlı gün; gençliğin dinamizmi, iradesi ve kararlılığıyla birleşmiş; sporun disiplin ve azmiyle anlam kazanmıştır.

Sevgili Gençler,

Sizler, yarınlarımızın en güçlü teminatısınız. Sizlere emanet edilen bu kutlu miras; güçlü bir beden, berrak bir zihin ve sağlam bir karakterle âtiye taşınacaktır.

Türkiye Yüzyılı, sizin inancınız, gayretiniz ve sorumluluk bilinciniz üzerinde yükselecektir. Ülkemizin ilerlemesi, gelişmesi ve büyümesi, 19 Mayıs ruhunu idrak eden sizlerin omuzlarında şekillenecektir.

Şerefli mazimizin kudreti sizlere istikamet verecek; kurduğunuz her hayal, geleceğin güçlü Türkiye’sine atılmış bir adım olacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle; sevgili gençlerimizin ve aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı en kalbi duygularımla tebrik ediyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere İstiklâl Harbimizin bütün kahramanlarını rahmet, minnet ve saygıyla yâd ediyorum."