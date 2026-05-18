Karaarslan: Milli mücadelenin ateşi tutuşturuldu

Milliyetçi Hareket Partisi Konya İl Başkanı Remzi Karaarslan, Atatürk’ün 19 Mayıs 1919 da Samsuna çıkışının 107. Yılı münasebetiyle yazılı bir açıklama yaptı. Karaarslan açıklamasında, “107 yıl önce Samsun’a atılan ilk adım; karanlığı dağıtan aydınlığın, yılgınlığı kovan ahlakın, yenilgiyi reddeden aklın, ümitsizliği bitiren kalbin, teslimiyeti elinin tersiyle iten cesaretin hayranlıkla yad edilen simgesidir. “Milletin bağımsızlığının, yine milletin azim ve kararıyla kurtulacağına” inanan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türk milletinin muazzam irade gücünü harekete geçirerek müstevlilere karşı düşmesi imkânsız bir cephe açmıştır. Daha da önemlisi 19 Mayıs 1919’da Türkiye Cumhuriyeti’nin harcı karılmış, temelleri kazılmıştır.” dedi.

Türk Milleti Esaret Zincirlerini Kırıp Parçaladı

Türk milletinin esaret zincirlerini kırıp parçaladığını belirten Karaarslan, “Tarihin hiçbir döneminde boyunduruk altına girmemiş aziz milletimiz, varlığına ve birliğine vurulmak istenen zincirleri kahramanca kırıp parçalamıştır. Esaret prangaları sökülmüş, eğilmiş baş heyecanla kalkmıştır. 19 Mayıs; karamsarlığı buruşturup atan imanın, kuşatmayı yarıp bozan istikbal aşkının, zalim kuvveti yıkıp geçen millet ve vatan sevdasının şeref timsalidir. Bu öyle bir timsaldir ki, ya istiklal ya ölüm dışında üçüncü bir seçeneği yok saymıştır.İşgal altındaki vatan Samsun’dan itibaren canlanmış, merkez ve mihenk Samsun olmak üzere Türk milleti tam bağımsızlık onuruna muhkem ve muhteşem bir savunma dirayetiyle sahip çıkmıştır. 19 Mayıs Türk tarihinin müstesna bir anı, yankıları bugünlere kadar uzanan, tesiri ve ortaya çıkardığı neticeleri hala ufkumuzun yol haritasını çizen bir kader ve kavşak noktasıdır. Aynı zamanda milli devletimizin müjdesidir. Milli birlik ve bekamız, egemenlik ve tarihi haklarımız nehir gibi akan şehit kanlarının, nigehban ve nişane bir uyanış halinin bereketi ve eseridir. Bahse konu bağımsızlığımız olduktan sonra nelerin göze alındığını, hangi mihnet ve müşkülatlara katlanıldığını 19 Mayıs diriliş ve yükseliş şuurunda görmek mümkündür. Asırlarca biriktirdikleri kin ve nefretleriyle Türklüğe savaş açan, ölümcül darbeyi indirmek amacıyla her türlü imkanlarıyla topraklarımıza üşüşen muhasım odakların Türk milletine kefen biçemeyecekleri, bu konuda da asla muvaffak olamayacakları Samsun’da yakılan Milli Mücadele meşalesiyle tescil ve tevsik edilmiştir.”şeklinde konuştu.

Tarihe Yazılmış Bir Destan

Başkan Karaarslan açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi; “Nitekim milli birlik ve dayanışma ruhuyla, kahramanlık ve fedakarlık ilhamıyla Milli Mücadele’nin şanlı ve şaheser sayfaları birer birer yazılmıştır. Şunu özellikle hatırlatmak isterim ki, 19 Mayıs 1919’un destansı haysiyet ve hayatiyetinden sapmak sonu meçhul ve metruk akıbetlere neden olacaktır. Türkiye üzerinde kirli oyun kurup işbirlikçi figüranları sahneye süren, kindar ve kifayetsiz muhterislerle senaryo hazırlayıp her fırsatta servis eden iç ve dış mahfillere en uyarıcı cevap 19 Mayıs 1919’un zamanlar üstü mesajında saklıdır. Cumhur İttifakı, 19 Mayıs 1919’un duruşuyla bezenmiş ve billurlaşmış, bu sayede de geleceğin güçlü ve lider ülke Türkiye’sinin mimarı ve mihrabı unvanına kavuşmuştur. Bu vesileyle geleceğimizin güvenceleri sevgili gençlerimizi muhabbetle selamlıyor, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramlarını gönülden tebrik ediyorum. Türk gençliği büyük Türkiye’nin ana dinamiği, bağımsızlığımızın, birlik ve beraberliğimizin bileği bükülmez bekçileridir. 19 Mayıs 1919’un 107. yıldönümünde; büyük milletimizin bayramını içtenlikle kutluyor; Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, kurucu kahramanları, muhterem gazilerimizi, aziz şehitlerimizi şükran, minnet ve rahmetle anıyorum.”