  • Haberler
  • Konya
  • Konya Büyükşehirden unutulmaz sürpriz! Engeller aşıldı

Konya Büyükşehirden unutulmaz sürpriz! Engeller aşıldı

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında gerçekleştirdiği şenlikler, sanat etkinlikleri, empati parkuru, şehir turu, yüksek hızlı trenle günübirlik İstanbul gezisi, Görme Engelliler Satranç Turnuvası, doğa yürüyüşü gibi etkinlikler özel bireylerin sosyal hayata aktif katılımını destekledi.

Konya Büyükşehirden unutulmaz sürpriz! Engeller aşıldı
Konya Büyükşehir BelediyesiBülten
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Haberin Özeti

  • Konya Büyükşehir Belediyesi, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında özel bireylerin sosyal hayata katılımını destekleyen çeşitli etkinlikler düzenledi.
  • Bu etkinlikler arasında günübirlik İstanbul gezisi, Görme Engelliler Satranç Turnuvası ve ilk kez çölyak hastalarına özel kahvaltı öne çıktı.
  • Başkan Uğur İbrahim Altay, katılımcılara teşekkür edip Konya'nın engelleri aşan, dayanışmayı büyüten örnek bir şehir olacağını vurguladı.

Konya Büyükşehir Belediyesi, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında gerçekleştirdiği birbirinden farklı etkinliklerle özel bireyler ve ailelerine unutulmaz bir hafta yaşattı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Engelliler Haftası kapsamında şehir gezisine katılan özel çocukları ve gençleri Taş Bina'da ağırladı.

Konya'da engeller aşıldı
Bu Habere de Bak
Konya'da engeller aşıldı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, özel bireylerin ve dezavantajlı grupların toplumun ayrılmaz bir parçası olduğunu, onların hayatın her alanında daha güçlü şekilde yer alabilmesi için yoğun şekilde gayret içerisinde olduklarını vurgulayarak, "Konya olarak engelleri birlikte aşan, dayanışmayı büyüten örnek bir şehir olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez Akyokuş Kasrı'nda düzenlenen özel kahvaltı programında çölyak hastası bireyler aileleriyle birlikte keyifli anlar yaşadı.

Engelliler Haftası kapsamında çok sayıda etkinliğe imza atarak gönüllere dokunan Konya Büyükşehir Belediyesi, ilk defa çölyak hastaları için özel gıdalardan oluşan bir kahvaltı programı düzenledi.

Sosyal İnovasyon Ajansı ev sahipliğinde gerçekleştirilen Görme Engelliler Satranç Turnuvası'nda özel sporcular şampiyonluk için kıyasıya mücadele etti.

Ayrıca; şenlikler, empati parkuru, şehir turları, yüksek hızlı trenle günübirlik İstanbul gezisi, doğa yürüyüşü, sanat etkinlikleri başta olmak üzere pek çok etkinlikle özel bireylerin sosyal hayata katılımı desteklendi.

Konya'dan kalkan yüksek hızlı trenle günübirlik İstanbul turuna katılan engelli vatandaşlar ve aileleri, tarihi mekanları gezerek unutulmaz anılar biriktirdi.

Beyaz Baston Hediye Edildi

Hafta kapsamında bu yıl ilk kez Akyokuş Kasrı’nda çölyak hastaları için düzenlenen özel kahvaltı programında çölyak hastası bireyler aileleriyle birlikte keyifli vakit geçirdi. Aynı gün görme engelli bireyler de bir araya getirilerek beyaz baston hediye edildi.

Sosyal İnovasyon Ajası’nın ev sahipliğinde Görme Engelliler Satranç Turnuvası düzenlendi. İki gün süren turnuvada görme engelli bireyler şampiyon olabilmek için kıyasıya mücadele etti.

Karaaslan Hadimi Parkı'nda 3 gün boyunca süren engelsiz şölen kapsamında kurulan empati parkuru ile engelli bireylerin yaşadığı zorluklara dikkat çekildi.

Haftası Dolu Dolu Geçti

Özel çocuklar ve gençlerden oluşan grup katıldıkları şehir gezisi kapsamında Büyükşehir Belediyesi Taş Bina’da Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile de bir araya geldi. Özel bireyler Konya Bilim Merkezi ile Tropikal Kelebekler Bahçesi’ni de gezerek güzel hatıralar biriktirdi.

Konya’daki engelli bireyler yüksek hızlı trenle günübirlik İstanbul gezisine götüren Büyükşehir ayrıca 3 gün boyunca Karaaslan Hadimi Parkı’nda düzenlediği engelsiz şölen etkinliğinde de özel bireyler ve aileleri gönüllerince eğlendi. Burada gerçekleştirilen empati parkurunda ise engelli bireylerin günlük yaşamda karşılaştıkları zorluklara dikkat çekildi.

Ayrıca çeşitli noktalarda VR deneyim alanı, doğa yürüyüşü, sanat etkinlikleri, Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi gezisi, sinema gösterimi gibi düzenlenen pek çok etkinlikle de Engelliler Haftası dolu dolu tamamlandı.

Konya Büyükşehir Belediyesi

Bakmadan Geçme

TEKNOSEL'de KTÜN rüzgarı: 7 ödül kazandı
TEKNOSEL’de KTÜN rüzgarı: 7 ödül kazandı
Konya'ya şehit ateşi düştü! Askeri törenle uğurlandı
Konya'ya şehit ateşi düştü! Askeri törenle uğurlandı
Geçmişin İzleri 'Hafıza' sergisinde sanatseverlerle buluştu
Geçmişin İzleri 'Hafıza' sergisinde sanatseverlerle buluştu
Konya'daki emekliler dikkat! Başkan Altay müjdeyi verdi
Konya'daki emekliler dikkat! Başkan Altay müjdeyi verdi
Konyaspor teknik patronu: Heyecanlı ve motiveyiz
Konyaspor teknik patronu: Heyecanlı ve motiveyiz
Karatay'da bayram öncesi hummalı çalışma
Karatay’da bayram öncesi hummalı çalışma