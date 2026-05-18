Konya Büyükşehirden unutulmaz sürpriz! Engeller aşıldı

Bu etkinlikler arasında günübirlik İstanbul gezisi, Görme Engelliler Satranç Turnuvası ve ilk kez çölyak hastalarına özel kahvaltı öne çıktı.

Konya Büyükşehir Belediyesi, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında gerçekleştirdiği birbirinden farklı etkinliklerle özel bireyler ve ailelerine unutulmaz bir hafta yaşattı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, özel bireylerin ve dezavantajlı grupların toplumun ayrılmaz bir parçası olduğunu, onların hayatın her alanında daha güçlü şekilde yer alabilmesi için yoğun şekilde gayret içerisinde olduklarını vurgulayarak, "Konya olarak engelleri birlikte aşan, dayanışmayı büyüten örnek bir şehir olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Engelliler Haftası kapsamında çok sayıda etkinliğe imza atarak gönüllere dokunan Konya Büyükşehir Belediyesi, ilk defa çölyak hastaları için özel gıdalardan oluşan bir kahvaltı programı düzenledi.

Ayrıca; şenlikler, empati parkuru, şehir turları, yüksek hızlı trenle günübirlik İstanbul gezisi, doğa yürüyüşü, sanat etkinlikleri başta olmak üzere pek çok etkinlikle özel bireylerin sosyal hayata katılımı desteklendi.

Beyaz Baston Hediye Edildi

Hafta kapsamında bu yıl ilk kez Akyokuş Kasrı’nda çölyak hastaları için düzenlenen özel kahvaltı programında çölyak hastası bireyler aileleriyle birlikte keyifli vakit geçirdi. Aynı gün görme engelli bireyler de bir araya getirilerek beyaz baston hediye edildi.

Sosyal İnovasyon Ajası’nın ev sahipliğinde Görme Engelliler Satranç Turnuvası düzenlendi. İki gün süren turnuvada görme engelli bireyler şampiyon olabilmek için kıyasıya mücadele etti.

Haftası Dolu Dolu Geçti

Özel çocuklar ve gençlerden oluşan grup katıldıkları şehir gezisi kapsamında Büyükşehir Belediyesi Taş Bina’da Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile de bir araya geldi. Özel bireyler Konya Bilim Merkezi ile Tropikal Kelebekler Bahçesi’ni de gezerek güzel hatıralar biriktirdi.

Konya’daki engelli bireyler yüksek hızlı trenle günübirlik İstanbul gezisine götüren Büyükşehir ayrıca 3 gün boyunca Karaaslan Hadimi Parkı’nda düzenlediği engelsiz şölen etkinliğinde de özel bireyler ve aileleri gönüllerince eğlendi. Burada gerçekleştirilen empati parkurunda ise engelli bireylerin günlük yaşamda karşılaştıkları zorluklara dikkat çekildi.

Ayrıca çeşitli noktalarda VR deneyim alanı, doğa yürüyüşü, sanat etkinlikleri, Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi gezisi, sinema gösterimi gibi düzenlenen pek çok etkinlikle de Engelliler Haftası dolu dolu tamamlandı.