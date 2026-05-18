Süper Lig'e son bilet

Türkiye Basketbol Ligi'nde play-off final serisi heyecanı yarın başlayacak

Haber Merkezi
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde Parmos Bordo BK ile Gaziantep Basketbol'un karşı karşıya geleceği play-off final serisi yarın başlayacak. Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanacak serinin ilk maçı, saat 19.00'da başlayacak. Play-off final serisinde 3 galibiyete ulaşan takım, Basketbol Süper Ligi'ne yükselecek. Serinin ilk 2 müsabakası, normal sezonu ikinci sırada tamamlayan Parmos Bordo BK'nin ev sahipliğinde oynanacak. Üçüncü karşılaşma ise sezonu üçüncü basamakta bitiren Gaziantep Basketbol'un sahasında yapılacak. Öte yandan Konya Büyükşehir Belediyespor, yarı final serisinde Gaziantep’e mağlup olarak sezonu noktalamıştı.

Türkiye Basketbol Ligi play-off final serisi maç programı şöyle:
Yarın:
19.00 Parmos Bordo BK-Gaziantep Basketbol (Bandırma 17 Eylül Üniversitesi)
21 Mayıs Perşembe:
19.00 Parmos Bordo BK-Gaziantep Basketbol (Bandırma 17 Eylül Üniversitesi)
24 Mayıs Pazar:
19.00 Gaziantep Basketbol-Parmos Bordo BK (Karataş Şahinbey)
 

