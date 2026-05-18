Milli boksörlerden 12 madalya

Milli boksörler, Sırbistan'da düzenlenen 63. Belgrad Winner Uluslararası Boks Turnuvası'nı 4 altın, 5 gümüş ve 3 bronz olmak üzere 12 madalyayla bitirdi. Türkiye Boks Federasyonunun açıklamasına göre Sırbistan'da sona eren 63. Belgrad Winner Uluslararası Boks Turnuvası'nda ay-yıldızlı sporcular, başarılı bir performans sergiledi. Organizasyonda Kadın Boks Milli Takımı da takım halinde şampiyonluk kupasının sahibi oldu.

63. Belgrad Winner Uluslararası Boks Turnuvası'nda milli sporculardan kadınlar 48 kiloda Nurselen Yalgettekin, 65 kiloda Berfin Kabak ve +80 kiloda Havvanur Kethüda ile erkekler +90 kiloda Berat Acar, altın madalya ile kürsünün zirvesine çıktı. Kadınlar 54 kiloda Nilay Yaren Çam, 57 kiloda Ece Asude Ediz ve 80 kiloda Mihriban Güneri ile erkekler 50 kiloda Salih Samet Oruç ve 80 kiloda Mert Aybuğa ise gümüş madalya aldı. Kadınlar 60 kiloda Evin Erginoğuz ve 80 kiloda Yaren Düztaş ile erkekler 55 kiloda Semih Gümüş de bronz madalya elde etti.